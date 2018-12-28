Anime ve manga yapımını öğrendiler

Çağla ÇELİK

MangAnime Türkiye ekibi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde “Anime ve Manga Nasıl Üretilir?” adlı söyleşi düzenledi. Söyleşide, çok severek izlediğimiz anime dizi ve filmlerin ne aşamalardan geçtiğini, ne terler dökülerek ekranlarımıza geldiğini ya da okuduğumuz, sayfalarında kendimizi başka dünyalarda bulduğumuz mangaların nasıl yazılıp, çizildiği hakkında bilgiler verildi. Burak N. Aydın ve Iku Nagashima’nın konuşmacı olduğu bu etkinlikte, anime yapımı olan “Shirobako” ve manga yapımı olan “Bakuman” serileri üzerinden anime ve mangaların üretim süreçleri incelendi. 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen söyleşi, her yaştan insanın katılımı ile yoğun ilgi gördü.

EKİP VE EMEK İŞİ

Anime ve manga yapımının çok uzun süreli bir aşama gerektiğini belirten Burak N. Aydın, “Anime ve manga üretimi için gereken 3 temel basamak var. Bu basamaklar yaratım süreci, piyasaya giriş ve yayım aşamalarından oluşuyor. Yaratım süreci aşamasında yaratıcılar, önce sinopsis denilen bir taslak hazırlamak ve bunu editöre beğendirmek zorundadırlar. Bu taslaklarda editörler, ilgi çeken ve merak uyandıran bir hikâye isterler. Bu süreci başarıyla tamamlayan yazarlar hikâye oluşumu, karakter tasarımı, isim hazırlama ve son çizim süreciyle devam ederler.” diye belirtti. Anime ve manga oluşturmanın bir ekip işi olduğunu söyleyen Iku Nagashima ise, “Bu işte emek harcayan birçok insan var. Temel ekip yazar, çizer ve asistandan oluşur. Hikâye oluşumunu yazar, hikâyeye uygun karakter çizimini çizer, halleder. Asistan ise yazar ve çizerlere yaratım, piyasaya giriş ve yayım süreçlerinde yardımcı olur.” dedi.