Anadolu yakasına yeni tiyatro sahnesi

Kadıköy Belediyesi, İstanbul’un önemli gösteri sanatları merkezlerinden biri haline gelecek ‘Kadıköy Tiyatro’ binasının temelini, 8 Ekim saat 13.00’te tiyatro sanatçıları ile birlikte atıyor

Kadıköy Belediyesi, İstanbul’un en önemli tiyatro atmosferine sahip Kadıköy’e yepyeni bir tiyatro binası kazandırmak için yola çıktı. İstanbul’un önemli gösteri sanatları merkezlerinden biri haline gelecek ‘Kadıköy Tiyatro’ binasının temeli, 8 Ekim Pazartesi saat 13.00’te tiyatro sanatçıları ile birlikte atılacak.

TİYATROCULAR DİNLENDİ

Kadıköy Tiyatro, tiyatro oyuncularının, Kadıköy Tiyatrolar Platformu’nun, profesyonel tiyatro işletmecilerinin, sahne-ışık uzmanlarının görüş ve önerileri ve dünyadaki örnekleri dikkate alınarak projelendirildi. Sahne tasarımı, ses, ışık, prova odaları gibi farklı konularda ayrı ayrı toplantılar düzenlendi, konunun uzmanları projeye katkı sundu.

Tiyatrocuların ihtiyaçları ve deneyimleri gözetilerek mimar Özgür Bingöl ve İlke Barka tarafından tasarlanan tiyatro binası için, Avrupa’daki 13 “blackbox” tiyatro salonu detaylı olarak analiz edildi.

360 DERECELİK SEYİR

Çağdaş tiyatronun sahneleme biçimlerinden esinlenerek tasarlanan Kadıköy Tiyatro, bilindik sahne tasarımlarının ötesinde seyir imkânları sunarak, Kadıköy’ü tiyatronun çekim merkezi yapacak. Seyir yeri ve sahne arasındaki ayrımların bir yana bırakıldığı ‘meydan sahne’ biçimiyle, 360 derecelik bir izleme alanı yaratacak.

Oyuncuların, izleyicilerin arasında performans sergileyecekleri bu sahne, 400 seyirciyi ağırlayabilecek. Salon, oyunun niteliğine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne, forum düzenlerinde de kullanılabilecek.

24 SAAT PROVA İMKÂNI

Kadıköy Tiyatro, tiyatronun en önemli sorunlarından biri olan prova olanağına da çare buluyor. Gerektiğinde farklı düzenlemelerle çalışma mekânlarına dönüştürülebilen prova salonlarında tiyatrocular 7/24 prova yapabilecek.

7 GÜN 24 SAAT BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAK

Acıbadem - Koşuyolu bölgesinde, ulaşım ağlarının merkezinde (metro, Marmaray, metrobüs, Avrasya Tüneli) inşa edilecek olan Kadıköy Tiyatro, toplam 8.200 metrekare kapalı alana sahip olacak. Bölünebilir salonlar, fuayeler, kafeterya ve prova odalarıyla 1.000 kişiye ev sahipliği yapabilecek Kadıköy Tiyatro’da 7 / 24 sanat konuşulup, sanat izlenecek.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Tiyatro’ya ilişkin “Kadıköy'e kazandıracağımız tiyatro binası İstanbul’un en önemli gösteri sanatları merkezlerinden biri olacak. Temel atma törenimize tüm oyuncuları ve tiyatroseverleri bekleriz.” dedi.

TEMEL, OYUNCULARLA ATILACAK

‘Kadıköy Tiyatro’ binasının temel atma töreni, 8 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’te tiyatro sanatçılarıyla birlikte atılacak.

Temel atma töreni için Kadıköy Tiyatrolar Platformu da sosyal medyadan çağrı yaptı. Kadıköy’de sahnesi olan ve olmayan 60 tiyatronun oluşturduğu Kadıköy Tiyatrolar Platformu (KTP)’nun twitter’dan yaptığı çağrı şöyle: “Kadıköy yeni tiyatro mekânına kavuşuyor ama önce temelini sağlam atmak gerek. Kadıköy Tiyatroları Platformu olarak tüm meslektaşlarımızı ve dostlarımızı temel atma törenine davet ediyoruz... 8 Ekim saat: 13.00'da”

Adres: Acıbadem Mahallesi, Muhittin Üstündağ Caddesi No: 2/2