Amatör flütistlere çağrı!

Marmara Flüt Orkestrası, düzenledikleri “Amatörler İçin Flüt Yarışması 2021” ile amatör flütistlerin başvurularını bekliyor

Akademisyen ve flüt sanatçısı Prof. Dr. Ece Karşal tarafından kurulmuş olan Marmara Flüt Orkestrası, Türkiye’de ilk kez amatör genç ve yetişkin müzisyenlere yönelik bir yarışma düzenliyor. Yarışma 16 yaşından büyük olan ve profesyonel olmayan her seviyede müzisyenin katılımına açık olacak. “Amatörler İçin Flüt Yarışması 2021”, pandemi koşulları sebebiyle online olarak videolu başvuru sistemiyle gerçekleşecek.

Orkestranın kurucu şefi Prof. Dr. Ece Karşal, kaliteli müzik anlayışına erişmiş amatör müzisyenlerin, ülkemizin müzik beğenisini ileriye taşımak konusunda çok etkin rol oynayan kişiler olduklarını dile getirerek, Türkiye’nin her yerinde amatör olarak flüt çalmakta olan gençleri ve yetişkinleri desteklemek ve teşvik etmek amacıyla bu yarışmayı hayata geçirdiklerini ifade ediyor.

İki kategoride düzenlenen ve dereceye giren amatör müzisyenlere birçok ödül ve eğitimlerin verileceği bu yarışmanın büyük ödülü ise Miyazawa flüt. Ayrıca yarışma birincisi, orkestra ile solistlik yapabilecek. Yarışmaya ait tüm detaylara, Marmara Flüt Orkestrası web sitesi başta olmak üzere orkestranın tüm diğer sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

MARMARA FLÜT ORKESTRASI

Marmara Flüt Orkestrası 2015 yılında Flüt Sanatçısı ve Eğitimcisi Prof. Dr. Ece Karşal tarafından kuruldu. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin desteği ile enstrümanlar temin edildi ve 2015’in Kasım ayında orkestra çalışmalara başladı. Türkiye’nin flüt ailesinin tüm üyelerini barındıran ilk orkestrası olan Marmara Flüt Orkestrası’nda farklı yaş kategorilerinde profesyonel flüt sanatçıları, öğretmenler, ileri düzeyde flüt çalabilen amatör flütistler, ilk, orta, lise ve üniversite düzeyinde olmak üzere farklı eğitim seviyelerinde branşı flüt olan seçilmiş müzik öğrencileri görev alıyor. Marmara Flüt Orkestrası, kısa sürede önemli başarılara imza attı. Grup, yurt içi ve dışında seçkin konser salonlarında konserler verdi ve kısa bir süre içerisinde 2016 yılında Uluslararası Nefesli Sazlar Festivali’ne katılma hakkı kazanarak 3 Türk bestecinin Marmara Flüt Orkestrası için yazmış olduğu eserlerin uluslararası platformda ilk seslendirilişlerini gerçekleştirdi. Türk bestecilerinin eserlerini seslendirmek ve tanıtmak orkestranın hedefleri arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

WEB SİTESİ: marmaraflutorkestrasi.wordpress.com

INSTAGRAM: @marmaraflutorkestrasi

FACEBOOK: Marmara Flüt Orkestrası

TWITTER: @marmaraflute

YOUTUBE: Marmara Flüt Orkestrası

MAİL: mfoyarisma@gmail.com