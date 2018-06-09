Amatör çizerlerin sergisi açıldı

Karikatür Evi'nin amatör çizelerleri karikatür, çizgi roman ve mangalarını sergiliyor

Karikatür Evi, atölye çalışmalarında çizmeyi, mizahı seven, ilgi ve merak duyan, üretmeye hevesli herkesi ustasıyla buluşturmaya çalışıyor. Bir yıl boyunca birçok usta çizerle çalışma fırsatı bulan her yaştan amatör çizerler şimdi de eserlerini Karikatür Evi'nde sergiliyor.

8 Haziran Cuma günü açılan sergide yaklaşık 350 çizim yer alıyor. İlkokul öğrencilerinden ileri yaştaki çizerlere kadar onlarca kişinin katıldığı sergide sadece karikatür değil çizgi roman, manga ve stop motion eserlerini de görmek mümkün.

2017-2018 sezonunda şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 3. ve 4. dönem karikatür, çizgi roman, manga, stop motion eserlerini, Karikatür Evi Atölyeleri’nden 5’te izleyebilirsiniz. Sergi 22 Haziran'a kadar açık olacak.