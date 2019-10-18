Kadıköy Halk Tiyatrosu'ndan sıcak, dinamik, aksiyon ve eğlence dolu, iddialı bir müzikli komedi geliyor

Oyun yazmaya çalışan bir yazar, âşık olunan komşu, yazarın annesi, komşunun babası... Bir de yazarın iç sesleri... Hepsi aynı sahneye çıkınca “Aman Ne Komik” oldu!

Kadın–erkek, anne–oğul, baba–kız ilişkilerinin yanında sanat dünyasını da eğlenceli biçimde masaya yatıran oyundaki altı karaktere Ayşegül Yalçıner, Hamdi Alp ve Ersel Şibil hayat veriyor.

Sezonu Caddebostan Kültür Merkezi’nde 22 Ekim 2019 Salı günü saat 20.30’da açacak olan oyun, 30 Ekim Çarşamba ve 16 Kasım Cumartesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde,

22 Kasım Cuma da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.