Haftalık Bağımsız Gazete 18 Ekim 2019
Yaşam
Yiyoruz ama besleniyor muyuz?
Yiyoruz ama besleniyor muyuz?
Kültür Sanat
İstanbul Kitap Fuarı programı açıklandı
İstanbul Kitap Fuarı programı açıklandı
Gündem
Eylülde 37 kadın öldürüldü
Eylülde 37 kadın öldürüldü
Şehrin Kadıkeyfi
Boğaziçi’nden bi’ dünya film
Boğaziçi’nden bi’ dünya film

Aman Ne Komik!

Kadıköy Halk Tiyatrosu'ndan sıcak, dinamik, aksiyon ve eğlence dolu, iddialı bir müzikli komedi geliyor

Aman Ne Komik!
GazeteKadıköy

Oyun yazmaya çalışan bir yazar, âşık olunan komşu, yazarın annesi, komşunun babası... Bir de yazarın iç sesleri... Hepsi aynı sahneye çıkınca “Aman Ne Komik” oldu!

Kadın–erkek, anne–oğul, baba–kız ilişkilerinin yanında sanat dünyasını da eğlenceli biçimde masaya yatıran oyundaki altı karaktere Ayşegül Yalçıner, Hamdi Alp ve Ersel Şibil hayat veriyor.

Sezonu Caddebostan Kültür Merkezi’nde 22 Ekim 2019 Salı günü saat 20.30’da açacak olan oyun, 30 Ekim Çarşamba ve 16 Kasım Cumartesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde,

22 Kasım Cuma da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.