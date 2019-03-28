Haftalık Bağımsız Gazete 28 Mart 2019
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Alternatif tiyatro festivali: OffIstanbul

7 topluluğun 7 oyunla sahne alacağı OffIstanbul, 3-6 Nisan günlerinde Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek

Alternatif tiyatro festivali: OffIstanbul
GazeteKadıköy

Tiyatroya yeni soluklar kazandıran, yeni arayışlara yönelen sanatçı ve toplulukları daha geniş bir seyirci kitlesiyle buluşturmayı amaçlayan OffIstanbul Alternatif Tiyatro Festivali başlıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen festival 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

BİLETLER SATIŞTA

Faydasız Sanatlar, Tayf Kolektif, Entropi, Alt Sahne, Tiyatro Dalga, Tiyatro Yıldız ve Ba Tiyatro’dan oluşan 7 topluluğun sahne alacağı OffIstanbul Alternatif Tiyatro Festivali’nin biletleri  http://www.offistanbul.com/ resmi sitesi  https://dsmticket.com/ online sitesi üzerinden satışa sunuldu.

7 TOPLULUK, 7 OYUN

Festivalin programı ise şöyle:

  • 3 Nisan Çarşamba 20:30 / Faydasız Sanatlar/ Hipomani
  • 4 Nisan Perşembe 14:00 / Tayf Kolektif/ Ophelia
  • 4 Nisan Perşembe 20:30 / Entropi/ Yerden Yukarı, Bulutların Altında
  • 5 Nisan Cuma 14:00 / Alt Sahne/ Korku
  • 5 Nisan Cuma 20:30 / Tiyatro Dalga/ Generallerin 5 Çayı
  • 6 Nisan Cumartesi 15:00 / Tiyatro Yıldız / Estralanya
  • 6 Nisan Cumartesi 20:30 /Ba Tiyatro/ Julie

Etiketler; #OffIstanbul Alternatif Tiyatro Festivali
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