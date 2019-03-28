Alternatif tiyatro festivali: OffIstanbul

Tiyatroya yeni soluklar kazandıran, yeni arayışlara yönelen sanatçı ve toplulukları daha geniş bir seyirci kitlesiyle buluşturmayı amaçlayan OffIstanbul Alternatif Tiyatro Festivali başlıyor.
Bu yıl ilk kez düzenlenen festival 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
BİLETLER SATIŞTA
Faydasız Sanatlar, Tayf Kolektif, Entropi, Alt Sahne, Tiyatro Dalga, Tiyatro Yıldız ve Ba Tiyatro’dan oluşan 7 topluluğun sahne alacağı OffIstanbul Alternatif Tiyatro Festivali’nin biletleri http://www.offistanbul.com/ resmi sitesi https://dsmticket.com/ online sitesi üzerinden satışa sunuldu.
7 TOPLULUK, 7 OYUN
Festivalin programı ise şöyle:
- 3 Nisan Çarşamba 20:30 / Faydasız Sanatlar/ Hipomani
- 4 Nisan Perşembe 14:00 / Tayf Kolektif/ Ophelia
- 4 Nisan Perşembe 20:30 / Entropi/ Yerden Yukarı, Bulutların Altında
- 5 Nisan Cuma 14:00 / Alt Sahne/ Korku
- 5 Nisan Cuma 20:30 / Tiyatro Dalga/ Generallerin 5 Çayı
- 6 Nisan Cumartesi 15:00 / Tiyatro Yıldız / Estralanya
- 6 Nisan Cumartesi 20:30 /Ba Tiyatro/ Julie