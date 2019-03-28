Alternatif tiyatro festivali: OffIstanbul

7 topluluğun 7 oyunla sahne alacağı OffIstanbul, 3-6 Nisan günlerinde Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek

Tiyatroya yeni soluklar kazandıran, yeni arayışlara yönelen sanatçı ve toplulukları daha geniş bir seyirci kitlesiyle buluşturmayı amaçlayan OffIstanbul Alternatif Tiyatro Festivali başlıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen festival 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

BİLETLER SATIŞTA

Faydasız Sanatlar, Tayf Kolektif, Entropi, Alt Sahne, Tiyatro Dalga, Tiyatro Yıldız ve Ba Tiyatro’dan oluşan 7 topluluğun sahne alacağı OffIstanbul Alternatif Tiyatro Festivali’nin biletleri http://www.offistanbul.com/ resmi sitesi https://dsmticket.com/ online sitesi üzerinden satışa sunuldu.

7 TOPLULUK, 7 OYUN

Festivalin programı ise şöyle: