Haftalık Bağımsız Gazete 23 Aralık 2017
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Alternatif sinema dersleri

İletişim Kolektif’in düzenlediği Alternatif Sinema Atölyesi’nin ilk tartışmaları Kimya Mühendisleri Odası Kadıköy Şubesi’nde yapıldı

Alternatif sinema dersleri
GazeteKadıköy


Derya KAVAK


Alternatif Sinema Atölyesi’nin ilk toplantısı, 29 Ekim 2016 tarihli Ohal KHK’sı ile İstanbul Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Ahsen Deniz Morva Kablamacı’nın yürütücülüğünde 15 Aralık Cuma günü Kimya Mühendisleri Odası’nda yapıldı.


Öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda sinema tarihinin önemli filmleri nelerdir, sinema olgusu nedir, ilk dönem neydi, sonrasında ne oldu gibi konular üzerine konuşuldu. Sinema tarihi, alternatif sinema, karşı sinema, feminist sinema, minimalist sinema kavramları tartışıldı. Alternatif Sinema Atölyesi’nin çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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