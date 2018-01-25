Alternatif sanatın adresi: “TAKSAV Kadıköy”

Yaşama, sanatsal ve kültürel olarak katkı sunmak amacıyla yola çıkan TAKSAV Kadıköy, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik çeşitli atölyeler düzenliyor.

SEYHAN KALKAN VAYİÇ

TAKSAV (Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf), “Başka bir dünya mümkün” düşüncesiyle yola çıkan Can Yücel, Rıfat Ilgaz, Fikret Başkaya, Ali Asker, Menderes Samancılar, Halil Ergün gibi çok sayıda sanatçının, aydının, işçinin, işsizin, öğrencinin kısacası yaşamın her alanından insanın katılımıyla 1993 yılında kuruldu. Toplumsal, sanatsal ve kültürel yaşama, özgürlükçü ve demokratik anlayışla katkıda bulunmayı amaç edinen Vakıf, çocuklar ve gençler başta olmak üzere yetişkinler için de atölyeler oluşturdu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de etkinlik gösteren Vakıf, İstanbul’daki çalışmalarını, TAKSAV Kadıköy olarak sürdürmekte. TAKSAV’ın ilk olarak gazetecilik, radyo ve televizyon atölyeleri ile yola çıktığını dile getiren TAKSAV Kadıköy Şube Başkanı Basri Akçelik, yıllar içerisinde sanat atölyelerine de yer verilmeye başlandığını söyledi. Akçelik, insanın gittikçe yalnızlaştırıldığı ve insana sadece tüketimin dayatıldığı bir dünyada, alternatif bir yaşama katkı sunmak için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizerek, “TAKSAV, alternatif bir gelecek için çaba gösterenleri zihinsel ve fiziksel bir çatı altında buluşturuyor. Bu çatı altında, söyleşiler, paneller, film gösterimleri, imza günleri, müzik dinletileri ve sempozyumlar gerçekleştiriyor. Sempozyumlar daha sonra kitap haline getiriliyor” diye konuştu.

Pek çok dalda atölye

“Kadıköylüler’e rahat nefes alacakları bir alan yarattık. İnsanlar bize güven duyuyorlar. Çocuklarını içleri rahat bir şekilde bize bırakıyorlar” diyen Kadıköy Şube Başkanı Basri Akçelik, eğitim verenlerin alanında uzman kişiler olduğuna ve gönüllülük temelinde çalışıldığına dikkat çekti; TAKSAV bünyesindeki atölyeleri şu şekilde sıraladı: “Yaratıcı drama, yaratıcı dans, resim, satranç, müzik, güzel sanatlara hazırlık, sinema, fotoğraf, Latin dansları, felsefe, tiyatro, gitar, keman, şan, piyano, yan flüt, konuşma eğitimi ve diksiyon.” Akçelik, atölyelere devam edenlerin, ürettiklerini yılsonunda yapılan konser ve sergi gibi etkinliklerle diğer insanlarla paylaştıklarını ifade etti. Basri Akçelik, müzik atölyesinde eğitim alan çok sayıda kişinin de konservatuarı kazandığını sözlerine ekledi.