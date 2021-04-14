Alt geçit “Hayal Geçidi”ne dönüştü

İstanbul Oyuncak Müzesi, arka sokağında yer alan tren yolu alt geçidini, “gerçeğin hayallerin ayak izini takip ettiği düşüncesiyle” bir Hayal Geçidi’ne dönüştürdü

Grafiti Sanatçısı Kien’in tasarımıyla alt geçit, bulunduğu yerin tarihiyle bütünleşen bir esere dönüştü. Alt geçitten geçmek isteyenler, geçidin bir yönünde gökyüzünden gelip denizin derinliğinden çıkarlarken, öbür tarafta denizin derinliğine dalanlar, gökyüzünün sonsuzluğuna ulaşıyorlar. Duvar resminin bir köşesinde yer alan dalgıç da, astronot da, hayalleri gerçekleştiren, bilimin yolunda yürüyen insanlar...

Oyuncak Müzesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gündelik hayatın içinde ‘altı üstü bir geçit’ten geçmek için harcadığınız bu kısa zaman diliminde, hayal dünyasının renklerinin yüzünüze bir gülümseme, yaşama sevinci olarak yansımasını diliyoruz.”