Alevi Kitap Fuarı başlıyor

2. Alevi Kitap Fuarı, 15-18 Haziran tarihleri arasında Merdivenköy’deki Şahkulu Vakfı’nda yapılacak

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk kez yapılan Alevi Kitap Fuarı’nın ikincisi bu yıl 15-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Dört gün sürecek 2. Şahkulu Alevi Kitap Fuarı’na 40’a yakın yayınevi ve 30’un üzerinde yazar ve araştırmacı katılacak. Fuarda, imza günleri, söyleşiler, dinletiler ve masal anlatımları yer alacak.

Alevi-Bektaşi kitaplarını kapsayan “2. Şahkulu Alevi Kitap Fuarı” 15 Haziran Perşembe günü saat 13.00’de kapılarını kitapseverlere açacak. Aynı gün 12 bin kitabın, yüzlerce görselin ve süreli yayının bulunduğu “Şahkulu Bilgi Merkezi” de Alevilik ve Bektaşilik ile ilgili olarak araştırma yapan, yapmak isteyen kişilere hizmet vermeye başlayacak.

Kadıköy Merdivenköy’deki Şahkulu Vakfı’nın 8 dönümlük bahçesi üzerinde açılacak kitap stantlarında Can, Cem, Cumhuriyet, Demos, Everest, İletişim, Kapı, Kaynak, La ve Yurt gibi yaklaşık 40 yayınevinin Alevilik-Bektaşilik üzerine yayımladığı kitaplar yer alacak. Yayınevleri dışında fuarda Şahkulu, Karacahmet, Garip Dede, Pir Sultan Abdal, Sarıgazi Cemevi, Hubyar, Güvençabdal gibi Alevi kurumları da kendi yayınlarıyla yer alacaklar.

Dört gün sürecek ve her gün 11.00 ile 21.00 arası açık olacak olan Şahkulu Alevi Kitap Fuarı’na çok sayıda yazar ve araştırmacı katılacak, yazarlar kitaplarını imzalayacak, söyleşiler yapacak.

Fuar akşamları dinletilerin de yapılacağı 2. Şahkulu Alevi Kitap Fuarı’nda, çocuklara masal da anlatılacak. 2. Şahkulu Alevi Kitap Fuarı 18 Haziran Pazar akşamı sona erecek.