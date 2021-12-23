Alan Kadıköy’de ‘büyük’ sergi 

Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açılan Alan Kadıköy’de sanatseverleri önemli bir sergi bekliyor. “20. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı” adını taşıyan sergi, 10 yıl sonra sanatseverlerle buluşuyor

İlki, 2011 yılında Santral İstanbul'da açılan 20. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı sergisinin ikincisi, Ferit Edgü küratörlüğünde Alan Kadıköy'de açıldı. 10 yıl sonra devam niteliğinde açılan bu sergide 433 eser arasından 182 eser Metin Deniz tarafından bir araya getirildi.

15 ŞUBAT’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

14 Aralık’ta kapılarını açan sergi 15 Şubat’a kadar Alan Kadıköy’de ziyaret edilebilecek. Anadolu Yakası’nda bugüne kadar bir belediye tarafından düzenlenen en kapsamlı sergi niteliğinde olan sergide sanatseverler, resim ve heykelleri görmenin yanı sıra konuşma programları, rehberli turlar ve çocuklar için düzenlenecek atölyelerle etkinliklere de dahil olabilecekler.

Sergi, Türk resim tarihinin önemli isimlerinden Abidin Dino, Adnan Çoker, Albert Bitran, Ara Güler, Avni Arbaş, Burhan Doğançay, Fahrelnissa Zeid, Ferruh Başağa, Fikret Mualla, Hakkı Anlı, Komet, Mehmet Güleryüz, Mübin Orhon, Nejat Melih Devrim, Ömer Uluç, Selim Turan ve Yüksel Arslan’ın yanı sıra önemli heykeltraşlar İlhan Koman, Koray Ariş ve Seyhun Topuz gibi isimlere ev sahipliği yapıyor.

“BANA ÇOK BÜYÜK ONUR VERİYOR”

Serginin küratörü Metin Deniz, sergiyle ilgili şunları söylüyor: “Bu sergi 10 yıl sonra Kadıköy’de açıldı. İlk sergi Bilgi Üniversitesi’nin olduğu yerde açılmıştı, 400’e yakın resim vardı. Daha sonra bu bina yapılınca burayı da sergi salonu haline getirme isteği duyulunca bu sergi aklıma geldi. Koleksiyoner de evet dedi. Önceki sergide yer alanlardan 170 resmi buraya sığdırabildik. Tamamen baştan inşa ettik burayı. 10 yıl önce yapılan serginin aslında Kadıköylüler tarafından çok iyi görülmediği varsayımından yola çıktık.”

“Büyük bir emek verildi, çok kısa zamanda hazırlandı bu sergi” diyen Deniz, şöyle devam ediyor: “Serginin Kadıköy tarafından çok ilgi göreceğini düşünüyorum. Bu mekan öncelikle çok güzel bir mekan. Bu sergi fikrinin benden çıkmış olması bana çok büyük onur veriyor. Üst katta da çok güzel bir tiyatro sahnesi var. Türkiye’nin en modern, en çağdaş salonlarından bir tanesi. Canlı olarak işleyen bir mekan. Sadece bu mekandan ibaret değil. Sergi alanı 550 metrekare. 10 yıl önce sergide birtakım elemanlar, sergilenen eserlerin dışında bazı eserlerin de olması için sanatçıların her birinin fotoğrafını çeken bir sanatçımız var: Ara Güler.”

Koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu ise “En sevdiğim sanatçılar, Türk sanat tarihinin adeta kırılma noktası, Paris ekolünden bir seçme. Bundan 10 yıl önce Santral İstanbul’da 20. yüzyılın 20 modern Türk sanatçısı sergisi sanatseverlerle buluşmuştu. Şimdi de Kadıköy’de bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı sergiyle bu sergi tekrar sanatseverlerle buluşacak. Tüm sanatseverleri bekliyoruz.” diyor.

“EN BÜYÜK ORGANİZASYON”

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alişan Çapan ise serginin oluşumuna ve içeriğine dair şunları söylüyor: “Bu sergi 180’den fazla yapıtı içinde barındırıyor. Belki de Cumhuriyet tarihinde bir yerel yönetimin soyunduğu en büyük kültürel organizasyonlardan biri. Fikret Mualla’dan başlayıp Abidin Dino’ya, Mehmet Güleryüz’e, Ömer Uluç’a, Avni Arbaş’a, Selim Turan’a uzanan, Türk resminin devleriyle karşılaşılacak bir sergi. İlhan Koman gibi çok önemli heykeltraşın da bulunduğu, sadece resimle değil heykelle karşılaşabilecekleri bir sergi bekliyor Kadıköylüleri.”

“Bu resimlerin bir çoğu ilk defa Anadolu Yakası’na geçiyor” diyen Çapan, “Bu başlı başına heyecan verici bir durum. Söylediğim gibi ilk defa bir kamu binasında bu şekilde vatandaşla buluşmaya hazırlanıyor. Sadece özelle kamunun mutlu birlikteliğinden ziyade belki bir başlangıç noktası olabileceğini, bundan sonra bu örneği takip ederek daha kapsamlı projelerin olabileceğini ümit ediyoruz. O motivasyonla bakıyoruz” diyor.

Alan Kadıköy’de neler var?

Kadıköy Belediyesi'nin 14 Aralık Salı günü gerçekleştirdiği toplu açılış töreniyle kapılarını açan Alan Kadıköy, Acıbadem Muhittin Üstündağ Caddesi’nde bulunuyor. Binada tiyatro oyunlarının sergilenme biçimine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne ve forum düzenlerine uyarlanabilen tiyatro salonu ile birlikte 650 metrekare genişliğinde bir de sergi salonu yer alıyor. Binanın hemen bitişiğinde yer alan ve her yaştan insanın sanatla, kitapla ve yaratıcı oyunlarla beslenebileceği bir platform olma özelliğine sahip Yaratıcılık ve Sanat Parkı da Kadıköy’de 7/24 sanatın konuşulup izleneceği Alan Kadıköy’le bir bütünlük teşkil ediyor.

“SANATA YAKLAŞIMI DEĞİŞTİRMEYE ADAY”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Alan Kadıköy’e ilişkin şunları söyledi: “Alan Kadıköy, Kadıköy’ü nasıl algılıyorsak öyle; çok amaçlı ve çok yönlü. Aydınlık, şeffaf, katılımcı, kamusal kaygıları olan ve kalitesinden ödün vermeyen bir yer burası. Bünyesinde tiyatro, sergi, konserler ve farklı sahne performanslarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de yerel yönetimlerin sanata yaklaşımını kökünden değiştirmeye aday bir mekân. Böyle bir iddianın Kadıköy Belediyesi’nden gelmesi ise Kadıköy’ün kültürel canlılığı ve kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda pek de şaşırtıcı değil. Biz burayı fark yaratmak için açtık, yerleşik kalıpları zorlamak için açtık, kültürün tanımını genişletmek için açtık.”

ÇAĞDAŞ TİYATRO SAHNELEME BİÇİMİ

Çağdaş tiyatronun sahneleme biçimlerinden esinlenerek tasarlanan 8 bin 200 metrekare kapalı alana sahip Alan Kadıköy, bilindik sahne tasarımlarının ötesinde seyir imkânı sunuyor. Tiyatro salonu 400 izleyiciyi ağırlayabiliyor ve oyunun niteliğine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne, forum düzenlerinde de kullanılabiliyor. Alan Kadıköy, tiyatronun en önemli sorunlarından biri olan prova olanağına da çare oluyor; gerektiğinde farklı düzenlemelerle çalışma mekânlarına dönüştürülebilen prova salonlarında sanatçılar 7/24 prova yapabilecek.

YARATICILIK VE SANAT PARKI

İklim kriziyle mücadelede yeşil alanların sayısını artırmayı hedefleyen Kadıköy Belediyesi ilçedeki parkları çok amaçlı olarak projelendiriyor. Bunlardan bir tanesi de Alan Kadıköy’ün bitişiğinde bulunan Yaratıcılık ve Sanat Parkı. Yaklaşık 3 bin 800 metrekare olan parkta 250 kişilik açık hava sahnesi, doğal arazi eğimi dikkate alınarak tasarlanan yaratıcı oyunların hakim olduğu oyun alanı, sanat kütüphanesi, sanat istasyonları, yaklaşık 600 metrekare kent bostanı ve eğitim alanları yer alıyor.