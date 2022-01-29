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Alan Kadıköy'de ücretsiz çocuk atölyeleri başladı

Yarıyıl tatiline giren çocuklar için, Alan Kadıköy’de devam eden “20. Yüzyılın Modern Türk Sanatçısı 2021” sergisi kapsamında düzenlenen çocuk atölyeleri başladı

Alan Kadıköy'de ücretsiz çocuk atölyeleri başladı
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi’ne ait Alan Kadıköy’de devam eden ”XX. Yüzyılın Modern Türk Sanatçısı 2021” sergisi kapsamına çocuklar da alındı. Alan Kadıköy bünyesinde faaliyetlerini yürüten İdea Çocuk yarıyıl tatiline giren çocuklar için ücretsiz atölyeler düzenliyor. Çocuklar, sergideki eserler üzerine atölye çalışmaları yapılacak.

4-12 yaş aralığındaki çocuklar için 23 Ocak tarihinde başlayan atölyeler, 27 Şubat tarihine kadar sürecek.

Başvuru için;https://eybs.kadikoy.bel.tr/web.talep.doms?knd=kultur&@talepId=1546

Acıbadem Mah..Muhittin Üstündağ Cad, AlidedeSk. No:2/1, 34718

Tel; (0216) 414 38 00

Web; www.alankadikoy.com

E-posta; [email protected]

Etiketler; #çocuk atölyeleri #idea çocuk #sergi #XX. Yüzyılın Modern Türk Sanatçısı 2021 sergisi #Alan Kadıköy
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