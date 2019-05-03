Kadıköy Belediyesi TESAK'ta Cumartesi Söyleşileri'nin konuğu olan usta tiyatrocu Metin Akpınar "Kabare tiyatrosu"nu anlattı

Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nde düzenlenen "Cumartesi Söyleşileri"nin bu haftaki konuğu usta tiyatrocu Metin Akpınar oldu. Türkiye'deki ilk kabarenin kurucuları arasında yer alan Akpınar, kabare tiyatrolarını anlattı.

"SAHNEMİZ KAPATILDI"

Kabare tiyatrosuyla tanışmasında Haldun Taner'in önemli bir rolü olduğunu söyleyen Akpınar, "Biz 'Gözlerimi Kaparım, İşimi Yaparım' turnesindeyken performansımızı gören Haldun Hoca bir kenera Zeki, ben ve Ahmet için 'Kabare yapılırsa bunlar ile yapılır' diye not almış" dedi.

Kabare tiyatrosu yaptıkları yıllarda benzinliğin yanında diye sahnelerinin kapatıldığını söyleyen Akpınar, "Bir ülkede benzinciyle tiyatro yan yanaysa hangisi kapatılır? Benzici kapatılır. Bizde tiyatro kapatıldı. Bizi çok üzdü. Bir buçuk aylık bilet satmıştık. Allah rahmet eylesin Levent Kırca'nın çadırını aldık da onun çadırında halkımıza olan borçlarımızı ödeyebildik." şeklinde konuştu.

YENİ KABARE OYUNCULARI YETİŞİYOR

Türkiye'de oynanan kabareyi "Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern kabare tiyatrolarının sentezi" olarak tanımlayan Akpınar, tabi geleneksel olabilmesi için sürekli olması ve nesilden nesile aktarılabilmesi lazım. Gelneksel Türk tiyatrosunu o günkü koşullarda da bugünkü koşularda da yeniden canlandırmak çok kolay bir iş değil." şeklinde konuştu.

Akpınar yeni kabare oyuncularının yetiştiğini, "Okan Üniversitesi'nde kabare oyunculuğu dersi vermeye çalışıyorum. Ondan evvel başka üniversitelerde de bu görevi yaptım. Bu sene Okan Üniversitesi ilk mezunlarını verecek." Oradan bir kaç kişi yetiştirip, zehirimizi akıtıp hazırlamak istiyoruz. Biz de öyle öğrendik çünkü. Oralardan da bir şeyler çıkacak diye ümit ediyorum. Çünkü gerçekten kabaresiz bir ülke ana damarları eksik bir ülke demektir." sözleriyle anlattı.

KABARE MÜZESİ GELİYOR!

Seyircilerden geken bir soru üzerine "Bütün hedefim bir kabare müzesidir." diyen Akpınar, müze projesini gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını söyledi. Akpınar şöyle devam etti: "Ataşehir'de böyle bir imkanımız doğdu. Ben naylon parçasını bile atmam, düğümleyip bir yere bırakırım. Dolayısıyla kabareden kalma çok fazla hattıra eşyası bir depoda duruyor. Şu anda bir kaç yer alternatifi var onları gözden geçiriyoruz. Orada keyifli işler düşünüyoruz. Biz kabare tiyatrosunda çok şehit verdik. Zeki Alasya gibi bir çok arkadaşımız çok fazla tiyatro emekçisi, sanat emekçisi arkadaşımız şehit oldu. Oraya bir cennet odası düşünüyoruz. Teknolojinin imkanlarını da kullanrak onları anacağımız ve yaşayacağımız bir oda olacak. Kabereye gelen insanlraın oturabileceği 80-90 kişilik bir salon hayal ediyoruz. Bir kabare tiyatrosu yapmayı düşünüyoruz orada. . Zannediyorum başaracağız."