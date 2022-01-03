Akademisyenden tekstil sergisi

Dr. Öğr.Üyesi Sinem Budun Gülas, ilk kişisel sergisinde, zorunlu göçün yarattığı ayrılık, çaresizlik, yalnızlık gibi duyguları anlatıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr.Üyesi Sinem Budun Gülas, ilk kişisel sergisini açtı.. "Ve deniz bomboştu." adlı tekstil sergisi, Kadıköy’deki Galeri Mod’da izleyicisiyle buluşuyor.

Toplam 12 eserin bulunduğu sergi adını Yaşar Kemal’in bir kitabından alıyor. Sinem Budun Gülas, “Aslında kitapta adada yalnız kalan Vasili'nin durumunu anlatmak için kullanılıyor ama ben sergi ismi verirken daha çok mübadele ile gidenlerin ardından bomboş ve yalnız kalan ege denizinin ıssızlığını anlatmak, orayı işaret etmek için kullanmak istedim” diyor.

“Benim çalışmalarımın hep bir derdi var” ifadesini kullanan Gülas, şunları söylüyor: “Bu sergide çıkış noktam Yaşar Kemal'in Bir Ada Hikayesi dörtlemesinin ilk kitabı olan Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana oldu. Günümüzde hala önemli bir insanlık sorunu olan zorunlu göçü en duygusal, en dokunaklı, en vurucu hali ile anlatıyor. Bunu yaparken de Anadolu'dan, bizden olan birçok ilişki kuruyor. Aslında olanı biteni bizden olanla bize anlatıyor. Sanırım bu nedenle beni çok etkileyen bir kitap olmuştu. Serginin üretim sürecinde kitabı hem yeniden okudum hem de aynı zamanda birçok eskiz çizdim. Sergide zorunlu göçün yarattığı, ayrılık, ait olma/olmama, geri dönmek üzere gitme, çaresizlik, boşluk ve yalnızlık gibi duyguları anlatmaya çalıştım.”

SANATSAL TEKSTİLLER

Tekstil sanatının; sanat eseri üretiminde malzeme olarak tekstil malzemeleri ve tekniklerinin kullanıldığı, başlangıcı dokuma tekniği ile üretilen duvar halılarına dayanan, başlangıçta zanaat sayılan ancak günümüzde çağdaş sanat dalları arasında yerini almış bir sanat dalı olduğu bilgisini veren Gülas, “Lif sanatı, sanatsal tekstiller gibi farklı isimleri de var. Ben bu sergide malzeme olarak örme tekniği ile üretilmiş bantları kullandım. Sergi temasına ve üretmek istediğim eserlere uygun olarak elde boyama yolu ile renklendirdim şeritleri. Sergide tamamı el boyaması yaklaşık olarak 200 metre örme (tik-tak) bant kullandım” diye konuşuyor.

Sinem Budun Gülas, ilk sergisi için neden Kadıköy’ü tercih ettiğini de şöyle açıklıyor; “Kararımda, son yıllarda Kadıköy'de canlanan kültür sanat ortamı ve buraya kayan sanat piyasası etkili oldu. Daha çok sanat izleyicisine ulaşmak ve daha fazla kişi ile iletişim kurmak mümkün olabiliyor burada.”

Galeri Mod: Caferağa, Cemal Süreya Sk No:39