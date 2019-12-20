‘Aidiyet’ Kadıköy’de

Burak Çevik’in ödüllü filmi “Aidiyet” alternatif gösterimlerle Türkiye’yi gezecek. Film ekibi özel gösterimle 24 Aralık’ta Kadıköy Sineması’nda

Burak Çevik’in Londra’dan Uluslararası Yeni Yetenek Ödülü’nü, Boğaziçi Film Festivali’nde de En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini kazandığı filmi “Aidiyet”, alternatif gösterimlerle Türkiye’yi gezmeye hazırlanıyor. Bu hafta Mardin ve Diyarbakır’da sinemaseverlerle buluşacak olan “Aidiyet”, 24 Aralık’ta da Kadıköy Sineması’nda film ekibinin katılımıyla özel gösterim yapacak. 2020 yılı boyunca şehir şehir Anadolu’yu dolaşması planlanan “Aidiyet”in yolculuğuna, yönetmenin gösterime girmeyen ilk filmi “Tuzdan Kaide” de eşlik edecek.

“YENİ OLANAKLARI DÜŞÜNMELİYDİK”

Filmlerinin vizyona girememesinin ülke sinema sektöründe yaşanan olumsuzluklardan kaynaklandığını ve bu nedenle yeni dağıtım modellerine yöneldiklerini söyleyen Burak Çevik, “Bilet satışlarının iyice düştüğü, dağıtımın tekelleştiği, bağımsız sinemanın can çekiştiği bu dönemde yeni dağıtım olanakları hakkında düşünmek gerekiyordu. Filmlerimin seyirciyle buluşmasını istiyorum ve bunun için de mümkün olduğunca çok, tekil gösterim yaparak Anadolu’ya doğru yola çıkmak ve filmleri izlemek isteyen seyirciye ulaşmak, hatta film ekibiyle birlikte o gösterimlere gitmek istiyorum.” Çevik, çağrının üniversite topluluklarına da açık olduğunu belirtiyor ve “Tuzdan Kaide” ve “Aidiyet”i izlemek isteyenlerin [email protected] adresine yazarak iletişime geçmelerinin yeterli olacağını söylüyor.