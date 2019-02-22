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Agnès Varda Toplu Gösterimi CKM’de!

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ilk toplu gösteriminde özgürlükçü, yenilikçi, cesur yaklaşımıyla sinemaya yön veren bir öncüye, Agnès Varda’ya odaklanıyor

Agnès Varda Toplu Gösterimi CKM’de!
Gazete Kadıköy

Fransız Yeni Dalga akımının öncülerinden ve feminist hareketin sinemadaki temsilcilerinden Agnès Varda, bugüne kadar Türkiye’de gerçekleştirilen en geniş kapsamlı toplu gösterimiyle seyirci karşısına çıkıyor.

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nin, Fransız Kültür Merkezi, İstanbul Modern Sinema, 17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali işbirliği ve 1. Uzun Metrajım Festivali katkısıyla düzenlediği Agnès Hakkında Her Şey toplu gösteriminde Agnès Varda’nın 19’u uzun, 11’i kısa toplam 30 filmi Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Gösterimler 9-30 Mart tarihleri arasında, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri Caddebostan Kültür Merkezi, B salonunda izleyiciyle buluşacak.

Sonu gelmeyen sahici bir merakın izlerini taşıyan ve sürekli kendini yenileyen sinemasıyla 90 yaşında hala insanın dünyadaki macerasının en önemli tanıklarından biri olmaya devam eden sinemacı, Yeni Dalga akımının ve feminist hareketin sinemadaki en ilham verici temsilcilerinden biri olarak Agnès Varda sinematografisini yakından öğrenmek isterseniz bu etkinliği kaçırmayın!

www.sinematek.kadikoy.bel.tr

Etiketler; #Agnès Varda
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