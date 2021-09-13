Açılış ‘Uyuyan Güzel’ ile

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonu klasik bale şahaseri olan ‘Uyuyan Güzel’ ile açıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB); 2021-2022 bale sezonunu Uyuyan Güzel balesi ile küresel salgının ‘’kontrollü normalleşme’’ döneminde alınan önlemlerle açıyor. Sanatseverlerle yüz yüze buluşmayı engelleyen küresel salgın kaynaklı zorunlu ara klasik bale repertuvarının en önemli eseri olarak kabul edilen, konservatuvarlarda üzerine incelemeler yazılan bu önemli eserle ile son buluyor.

“Uyuyan Güzel” balesi… Yüzyıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan klasik bir Avrupa masalı olan bu eser, ilk kez 1890 yılında St. Petersburg’da sahnelendi, ancak asıl şöhretine 20. yüzyılda kavuştu. Bale tekniği ve estetiği yönünden bu sanat dalının en önemli eserlerinden biri olan Uyuyan Güzel, koreograf - besteci iş birliğinin de en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gelmiş geçmiş en iyi bale ustaları arasında gösterilen balet, eğitimci ve koreograf Marius Petipa, henüz yazılmamış bir müzik üzerine bu baleyi tasarlamış, Çaykovski; yazdığı güzel müzikle balenin bütün farklı kavramlarının, karakterlerin ve güçlüklerle dolu bale adımlarının en doğal biçimde kaynaşmasına olanak vermiş.

11 Eylül saat 16.00’da sezonun ilk temsili Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşen eser, 17 ve 18 Eylül’de saat 20.00’ de yine sanatseverlerle buluşacak. Ayşem Sunal Savaşkurt’un sahneye koyduğu eserin dekor tasarımı Adnan Öngün’e, kostüm tasarımı Çimen Somuncuoğlu’na ve ışık tasarımı Önder Arık’a ait. Eserde şu sanatçılar (dönüşümlü olarak) sahne alıyor:

Prenses Aurora: Büşra Ay/Berfu Elmas/Gizem Atik Tuncay/Zeynep Güçoğlu

Prens Florimund: Erhan Güzel/Batur Büklü/Çağatay Özmen/Berkay Günay

Carabosse: İlke Kodal/M. Nuri Arkan/Melike Manav

Leylak Perisi: Melike Manav/Büşra Ay/Merve Topaldemir/Julia Hartmann

100 YILLIK UYKU

Kötü kalpli peri Carabosse, Prenses Aurora'nın vaftiz törenine davet edilmediği için son derece öfkelidir. Bunun intikamını almak için Aurora'yı lanetler: Prenses'in on altıncı yaş gününde parmağına bir iğne batacak ve ölecektir. Leylak Perisi'nin, laneti tamamen ortadan kaldıracak gücü yoktur, ama lanetin içeriğini değiştirmeyi başarır: Aurora, parmağına iğne battıktan sonra huzur içinde 100 yıl boyunca uyuyacak ve 100 yılın sonunda yakışıklı bir prensin öpücüğü ile uyanacaktır.