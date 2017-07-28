Açık havada sinema keyfi

Kadıköy parklarında Yazlık Sinema nostaljisi yaşanıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Sinema etkinliğinde geçtiğimiz yıl vizyona giren ve beğenilen dört film, Ekşi Elmalar, Görümce, İstanbul Kırmızısı, Tatlım Tatlım sekiz ayrı parkta izleyici ile buluşuyor. 21 ve 22 Temmuz Cuma ve Cumartesi akşamları 8 ayrı parkta gösterimi yapılan Ekşi Elmalar ve Görümce filmlerine ilgi yoğun oldu.

Gösterimler bu haftasonu da devam edecek. 28 Temmuz Cuma akşamı "İstanbul Kırmızısı", 29 Temmuz Cumartesi akşamı ise "Tatlım Tatlım" filmleri izleyiciyle buluşacak. Filmler Doğa Parkı, İdea Kadıköy, Gençlik Sanat Merkezi Bahçesi, Koşuyolu Mahalle Evi Koşuyolu, Kadıköy Akademi, Kriton Curi Parkı, Özgürlük Parkı, Fenerbahçe Parkı Set Üstü’nde gösteriliyor. Filmlerin başlama saati ise 21.00.