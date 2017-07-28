Haftalık Bağımsız Gazete 28 Temmuz 2017
Kültür Sanat
Ağustos’u serinleten festival başlıyor
Ağustos’u serinleten festival başlıyor
Yaşam
O zaman dans, renk: Moda Sahili
O zaman dans, renk: Moda Sahili
Şehrin Kadıkeyfi
İstanbul’un eski gazetesi
İstanbul’un eski gazetesi
Alternatif Sesler
Klasik müzikle tanışmak isteyenlere…
Klasik müzikle tanışmak isteyenlere…

Açık havada sinema keyfi

Açık havada sinema keyfi
GazeteKadıköy

Kadıköy parklarında Yazlık Sinema nostaljisi yaşanıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Sinema etkinliğinde geçtiğimiz yıl vizyona giren ve beğenilen dört film, Ekşi Elmalar, Görümce, İstanbul Kırmızısı, Tatlım Tatlım sekiz ayrı parkta izleyici ile buluşuyor. 21 ve 22 Temmuz Cuma ve Cumartesi akşamları 8 ayrı parkta gösterimi yapılan Ekşi Elmalar ve Görümce filmlerine ilgi yoğun oldu.

Gösterimler bu haftasonu da devam edecek. 28 Temmuz Cuma akşamı "İstanbul Kırmızısı", 29 Temmuz Cumartesi akşamı ise "Tatlım Tatlım" filmleri izleyiciyle buluşacak. Filmler Doğa Parkı, İdea Kadıköy, Gençlik Sanat Merkezi Bahçesi, Koşuyolu Mahalle Evi Koşuyolu, Kadıköy Akademi, Kriton Curi Parkı, Özgürlük Parkı, Fenerbahçe Parkı Set Üstü’nde gösteriliyor. Filmlerin başlama saati ise 21.00.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.