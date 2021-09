Açık havada oyun keyfi sürüyor

Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla Özgürlük Parkı’nda devam eden tiyatro şenliğinde sona geliniyor. 1 Ekim’de sona erecek şenlikte bu haftanın oyunlarını derledik. İki sahnede süren ve her gece saat 21.00’de başlayan oyunların biletleri, bilet satış sitelerinden online olarak alınabiliyor

17 Eylül Cuma

BEN ANADOLU

(Açık Hava Sahne)

Binlerce yıldır Anadolu’yu var eden kadınlar, koca bir tarihe yayılan hikâyeleriyle Güngör Dilmen’in klasikleşmiş eserinde buluşuyor. Ben Anadolu Kibele’den Theodora’ya, Eftelya’dan Hürrem’e uzanan bir kadınlar geçidi. Tanrıçalar, sultanlar, mitolojik karakterler, köylüler, kantocular, hemşireler... Bu toprakların özünü oluşturan; toprakla, ağaçla, ürünle, masallarla, tarihle, savaşlarla, sokaklarla bir olan, Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınlar Ayça Bingöl’ün yorumunda vücut buluyor.

DANSÖZ

(Tepe Sahne)

Dansöz hiç kimsenin, annesinin bile dönüp bakmadığı kayıp bir kız çocuğunun; Meryem’in hikâyesini anlatıyor. Meryem’in hayatı günün birinde, duyduğu bir müzikle aniden değişiyor: Meryem, kökleri kadim ritüellere kadar uzanan oryantali ve dans ettikçe daha da büyüyen gövdesindeki hafifliği keşfediyor. Bakışlar ilk kez üstüne çevriliyor. Tüm bakışların üstüne çevrildiği andaysa, Meryem, bakışın da kendi ağırlığıyla geldiğini; hatta bazen görülmenin en ağır yük olduğunu, bakanın neredeyse her zaman gördüğünden fazlasını talep ettiğini fark ediyor…

18 Eylül Cumartesi

BİR BABA HAMLET

(Açık Hava Sahne)

Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkâr oyuncu, gözlerine Shakespeare'in başyapıtı Hamlet'i kestirmiş. Cesur olduklarını söylememize gerek var mı? Keşke her şey perde arkasında kalsaydı fakat asıl hikâye burada başlıyor. Seyircinin karşısına geçerek Hamlet’i oynamaya çalışan bu ikiliden biri, Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle dilinden müzikal kelimesini eksik etmeyen bir şaşkın...

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun oynadığı sekiz ödüllü oyunu Emrah Eren yönetiyor.

SATRANÇ

(Tepe Sahne)

1942 yılında sürgün hayatı yaşadığı Brezilya'da hayatına son veren Avusturyalı yazar Stefan Zweig'ın kaleme aldığı son eseri Satranç, Duende Tiyatro tarafından sahneye uyarlandı.

Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nda bir otel odasına hapsedilen Dr. B. karakterinin iç dünyasını, metnin yanı sıra hareketle de araştırıyor. Zweig'ın, faşizmi hem iki insan özelinde hem de milyonlarca insanı yıkıma sürükleyen toplumsal düzeyde ele aldığı eser, bu iki bağlam arasındaki yakınlığı sorguluyor.

19 Eylül Pazar

AHMET ARİF – ŞAHDAMARIM

(Açık Hava Sahne)

Genco Erkal'ın, Ahmed Arif'in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı yeni müzikli gösterisi "Şahdamarım” açık havada yeniden izleyici ile buluşacak. Ahmed Arif'in ölümünün 30'uncu yılında, anısına bir armağan olarak hazırlanan oyun, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor. Sahne tasarımı Duygu Sağıroğlu tarafından yapılan oyunda, ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran yorumluyor.

İLK KURŞUN HASAN TAHSİN

(Tepe Sahne)

Kurtuluş mücadelemizin 100. yılını kutladığımız şu günlerde, kutsal mücadelemizin gizli kahramanlarından Osman Nevres’in, herkesin bildiği adıyla ‘‘Gazeteci Hasan Tahsin’’in hayatını anlatan ‘‘İlk Kurşun – Hasan Tahsin’’ adlı oyunumuz, kurtuluş tarihimizin kuytuda kalan yönlerine bakmamızı sağlayan, 2 perdelik belgesel nitelikli, tarihi bir ahde vefa oyunu…

20 Eylül Pazartesi

JOKO'NUN DOĞUM GÜNÜ

Yolcu Tiyatro çağdaş sanat hayatının önde gelen isimlerinden Fransız yazar Roland Topor’un “Joko’nun Doğum Günü” adlı eserini yüksek performans gerektiren hareket tasarımı ile Projection Mapping teknolojisini birleştirerek sahneliyor.

Sistemin insan bedenini ve aklını kontrol altına alma hırsını, ezen-ezilen ilişkisi üzerinden absürd bir anlatım biçimi ile anlatan oyun, su deposunda işçi olarak çalışan Joko’nun başından geçenleri anlatıyor. İnsanın başkalarını sırtında taşımayı kabul etmesiyle başlayan benliğini kaybetme hikâyesini acı çekme ve çektirme ekseninde ortaya koyuyor.

ALICE HARİKALAR DİYARINDA

(Tepe Sahne)

Dünyaca ünlü çocuk masalı, görsel bir şovla şimdi tiyatro sahnesine taşınıyor.

Alis ailesiyle sürekli pikniğe gider ve orada çiçek toplamaya bayılırdı. Günlerden bir gün Alis ormanda yine çiçek toplarken bir tavşan gördü. Ama bir gariplik vardı. Bu tavşan hem insan gibi giyinmiş hem de konuşuyordu. Alis gördüğü şeyin kendisine hayal gücünün bir oyunu olduğunu zannetti. Ama gördükleri bir hayal değildi. Beyaz Tavşan’ı takip etmesiyle kendini Harikalar Diyarı’nda buldu. Ama asıl tehlike pek yakınındaydı. Kırmızı Kraliçe uzun zamandır Alis’i bekliyordu.

21 Eylül Salı

TÜY

Her Pazartesi işe yetişmekten, para kazanmaktan başka derdi olmayan sıradan bir “İnsan”… Gün gelir, hayat onun başına bir “Tüy” diker. 1985 yılında Gürhan Başar tarafından yazılan bu oyunda “İnsan” şarkı söyleyerek dans ederek bazen de isyan ederek hayatın diktiği “Tüy”ü izleyici ile birlikte çıkarmaya çalışacaktır. Hadi gelin bu “Tüy”ü beraber çıkaralım.

21-22 Eylül

EVLAT

(Açık Hava Sahne)

Evlat, Fransız yazar Florian Zeller’in her oyunda farklı öykülere odaklandığı The Mother ve The Father‘dan sonra aile üçlemesinin sonuncusu olarak kaleme aldığı bir yapıt. Hira Tekindor’un çevirisiyle sahnelenen oyunda Onur Saylak, Şükran Ovalı, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan'ın rol alıyor. Ailesi boşanma kararı alan bir gencin yaşadığı sıkıntıları konu alan oyun iki akşam üst üste seyirci ile buluşacak.

22 Eylül Çarşamba

METİN UCA BUNU MU DEMEK İSTEDİM?

(Tepe Sahne)

Çatalın üçüncü dişi nasıl bulundu? Pantolon düğmeleri yerine daha önce ne kullanılıyordu? Tarih bize anlatılan büyük adamların tarihi mi yoksa küçük detaylar her şeyi değiştirir mi? Metin Uca sizi tarihte hiç bilmediğiniz, hiç duymadığınız çok eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. İlk kez kaka tanrısıyla tanışacak kaybettiğimiz savaşların nasıl içecek adlarına döndüğüne şaşıracaksınız. Kadın-erkek ilişkileri, yeme- içme kültürü ve tuvalet üstüne aklınızı karıştıracak sorulara gülerek yanıtlar bulacaksınız.

23 Eylül 21.00

SÜT KARDEŞLER

Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Bahriyeli Komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor. Geleneksel Türk Tiyatrosundan örnekler sunan oyun, sahne, dekor ve kostümleriyle oyunu izleyenleri 1950’li yıllara götürüyor.

SANKİ HİÇ UNUTMAYACAKMIŞ GİBİ

(Tepe Sahne)

Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun oyunu “Sanki Hiç Unutmayacakmış Gibi” hayal edilen ama hiç unutulmayan bir dünyayı saf bir köylü kızının gözünden anlatıyor. Adına Nihan demişler ama kimse kim olduğunu bilmiyor. Sarıkız’ın yanağına bıraktığı doğum izi yüzünden köyde kimse çevirip de yüzüne bakmıyor. Tek dostu Keçi… Keçi’yle bir dağlara gidiyor Nihan, ağaçlara, zeytinlere bakıyor. Taşını oralara sürüyor. Sonra bir bakıyor ki karşısında daha önce böylesini görmediği bir yabancı… Zerda. Zerda’nın köye gelişiyle taşlar tek tek yuvarlanmaya başlıyor. Nihan’ın çocukluğundan beri içinde büyüyüp duran taş da dâhil.

