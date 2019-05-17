“ABORDA II” CKM’DE

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu 17 sanatçının bir araya gelerek düzenledikleri “Aborda II” heykel sergisi Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde 16 Mayıs’ta açıldı. Sergi 14 Haziran’a kadar ziyaretçileriyle buluşacak

Eğitim hayatları Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde kesişen 17 sanatçı, mezuniyetlerinden yıllar sonra yeniden bir araya gelerek, farklı malzeme, üslup ve bakış açısı içeren eserlerini birlikte sergileyecek. İki teknenin birbirine yanaşması veya teknenin kıyıya yanaşması anlamına gelen “Aborda” tabirini kullandıkları serginin ilki geçtiğimiz yıl yine CKM Sanat Galerisinde izleyici ile buluşmuştu. Ulusal ve uluslararası etkinliklerde heykel sanatına ve enstalasyon çalışmalarına yeni açılımlar getiren sanatçıların son dönem çalışmaların yer aldığı serginin organizasyonunu Ezgi Bakçay yaptı.

Aborda II sergisinde yer alan 17 sanatçının isimleri şöyle: Arif Çekderi, Ayşegül Altunok, Aylin Zeynep Ertem, Bahadır Çolak, Gözde Can Köroğlu, Habibullah Okur, Hasan Çimenci, Hakan Çınar, İmdat Avcı, Metin Kar, Nihal Konar Naş, Onur Kaçmaz, Önder Bekel, Pınar Yılmaz, Tarık Ceddi, Timuçin Erk, Volkan Keçebaş.