ABD’den blues grubu geliyor

Türkiye’de uzun yıllardır varlığını sürdüren blues alt kültürünün desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla geçtiğimiz günlerde kurulan Blues Derneği, ilk etkinliğini düzenliyor. Bu kapsamda Amerikalı grup Sweet Papa Lowdown Türkiye’ye gelecek.

Gitarist/vokalist Jeff Shucard tarafından 1920'lerin ve 30'ların klasik jazz ve blues ezgilerine çağdaş bir canlılık getirmeye kendini adamış ateşli müzisyenlerden oluşan özgün bir topluluk olarak kurulan grup, saf ve yoğun yaylı country blues’unu New Orleans'ın sofistike üflemelileri ile harmanlıyor.

Ücretsiz konser, 20 Mayıs Pazar günü saat 17:00’de Kadıköy Ağaç Ev’de yapılacak. Konser öncesi, Blues Derneği tanıtım sunumu yapılacak ve gruptan Jeff Schucard ve Doug Rhodes ile blues söyleşisi gerçekleştirilecek.