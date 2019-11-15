A&B Düşünce Atölyesi’nin güz okulu başlıyor

Kadıköy’de faaliyetlerini sürdüren A&B Düşünce Atölyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “3P Güz Okulu” Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek

Kadıköy’de faaliyetlerini sürdüren A&B Düşünce Atölyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “3P Güz Okulu” Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 3P Güz Okulu’nun ana teması “YOL” olarak belirlendi. Prof. Dr. Fuat Ercan, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Dr. Arzu Çerkezoğlu gibi farklı disiplinlerden eğiticilerin katkılarıyla yol kavramı; psikoloji, psikiyatri, felsefe, bilim, sanat, edebiyat ve hukuk penceresinden tartışmaya açılacak.

Tarih: 29-30 Kasım 2019 (cuma-cumartesi / 09.00-18.00 saatleri arasında)

Yer: Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi

Başvuru ve Kayıt İçin: abdusunceatolyesi@yahoo.com / Tel: 05539131716

Etkinlik Bilgisi: http://abdusunceatolyesi.com/event/3p-guz-okulu-ii-yol-way-2/