Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor. Sarıyer Belediyesi tarafından organize edilen 40 yayınevi ve 210 yazarın katılımıyla gerçekleşecek etkinlik kapsamında Kadıköy’den “Şiir Hatları” teknesi kalkacak

Sadece Sarıyerliler’in değil, tüm İstanbulluların da yakından takip ettiği 8. Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor. Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği Edebiyat Günleri, 25-29 Eylül’de Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleşecek.

40 yayınevi ve 210 yazarın katılımıyla gerçekleşecek etkinlik her yıl olduğu gibi birçok şair, yazar, gazeteci, akademisyen ve edebiyatçıya ev sahipliği yapacak. Usta yazar Hıfzı Topuz’un onur konuğu olarak katılacağı Sarıyer Edebiyat Günleri Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü’nün Ahmet Ümit’e verilmesinin ardından Selda Bağcan konseriyle sona erecek.

DÖRT BÜYÜK BAŞKAN SARIYER’DE

8. Sarıyer Edebiyat Günleri dört büyükşehir belediye başkanını da bir araya getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıyer Edebiyat Günleri’nde panel düzenleyecek. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in moderatör olarak katılacağı panelin konusu ise ‘Yerel Yönetimler ve Edebiyat’ olacak.

ŞİİR HATLARI

8. Sarıyer Edebiyat Günleri programı kapsamında Şiir Teknesi, Celil Nalçakan, Hakan Gerçek ve Şükrü Erbaş’ın seslendireceği şiirlerle boğazda maviliklere açılacak. Etkinliğe farklı ilçelerden katılacak edebiyatseverler için Kadıköy ve Beşiktaş'tan kalkacak Şiir Hatları; Grup Yol’a Düş’ün müzik ve şiir dinletisiyle şiir yolculuğu yapacak.

BEYAZ MARTI EDEBİYAT ÖDÜLÜ AHMET ÜMİT’E

İmza günleri, söyleşiler, şiir teknesi, şiir hatları, sergi ve konserlerle renklenecek etkinliklerde "Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü" de sahibini bulacak. 2014 yılında verilmeye başlanan ödül Ahmet Ümit’in olacak. Etkinlik kapsamında düzenlenen ‘Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nda ise ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde dereceye giren katılımcılar da ödüllerine kavuşacak.

USTA İSİMLER BİR ARADA

Etkinlikte; Hıfzı Topuz, Ahmet Ümit, Hasan Ali Toptaş, İnci Aral, Canan Tan, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Nebil Özgentürk, Aydın Ilgaz, Işık Öğütçü, Behiç Ak, Oya Baydar, Adnan Özyalçıner, Zeynep Oral, Şükrü Erbaş, Latife Tekin, Yalvaç Ural, İhsan Eliaçık, Sinan Meydan, Mine Söğüt, Kahraman Tazeoğlu ve birbirinden usta isimler edebiyatseverler için imza günü düzenleyecek.