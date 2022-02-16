7 ülkeden 30 kadının sergisi Koşuyolu'nda

Koşuyolu’ndaki sergide 7 ülkeden 30 kadın sanatçının resim ve heykelleri sergileniyor

Ortadoğu ile Türkiye arasında bir kültür ve sanat köprüsü olarak kendini tanımlayan Kelimat Sanat Galerisi, kadın sanatçıları biraya getiriyor.

Galerinin kurucusu ve sanat direktörü Adnan AlAhmad’ın küratörlüğünü yaptığı “Kadın Sanatçılar Karma Sergisi’ne Türkiye, İran, Irak, Suriye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün olmak üzere 7 ülkeden sanatçılar katılıyor.

Sergide, Aseel Azizieh, Asiye Sarıoğlu, Ataa al Baghdadi, Ayşe Eylül Sönmez, Ayşe Güngör, Demet Atay, Deniz Karakurt Şekerci, Duha Alkateb, Ebtisam Alsaffar, Ersen Boğutekin, Güneş Goodarzi, Hatice Karadoğan, İman Hasbani, İpek Mursaloğlu, Kader Öztürkmen , Mona Sunbol , Nada Alali, Nada Younis, Nadia Flaih, Nawal Alsadon, Özlem Metinkaya, Ruba Hamze, Rukiye Epli Dede, Samira Habeeb, Sibel Okumuş, Songül Sönmez, Tolou Zabihi, Ümmühan Özgür Yılmaz, Walaa Katbah ve Yalda Yaghin’in resim ve heykellerden oluşan eserleri yer alıyor.

Küratör Adnan AlAhmad, “Sanatın olmadığı yerde güzellik de olamaz. Toplumun yarısını teşkil eden kadınların sanat için önemine vurgu yapıyoruz. Sanatın olmadığı yerde doğanın güzelliği de olamaz. Sanata olan güvenimizi yeniden kazandığımızda elbette daha iyi bir konumda olacağız. İşte bu sergimizin kahramanları tam da bunu yaptılar.” dedi.

Sergi, ay sonuna dek pazartesi hariç her gün 13.00-17.00 saatleri arasında Koşuyolu, Kâtip Salih Sok. No:106 adresinde açık olacak.