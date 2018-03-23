54. Kütüphane Haftası başlıyor

Ülkemizde 1964’ten bu yana her yıl kutlanan ve bu yıl 26 Mart-1 Nisan’de gerçekleşecek olan 54. Kütüphane Haftası’na Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi birçok etkinlikle hazırlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından organize edilen, okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmek amacıyla yapılan Kütüphane Haftası bu yıl “Kültürel Değişim ve Kütüphaneler” temasıyla kutlanacak.

Kütüphane Haftası İstanbul etkinlikleri kapsamında, 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 10.00’da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleştirilecek resmi açılış töreninde protokol konuşmaları, müzik dinletisi yapılacak. “Yılın Okurları ve Kütüphane Dostu Ödülleri” de sahiplerini bulacak. Öğleden sonra “Geleceğin Dijital Okuru” isimli panelde mesleki gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri konuşulacak. Ayrıca hafta kapsamında Futbol Turnuvası düzenlenecek.

KADIKÖY’DE NELER VAR

26 Mart Pazartesi 10.00 / Kütüphane Kuralları İçin Video Sunumları: Yeni Nesil Kütüphanelerde Zor Kullanıcılar

Adres: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi

27 Mart Salı 10.00 / Söyleşi: “Kanlıca: Boğaziçi’nde Bir Köy” Kitap Tanıtımı ve Söyleşisi, Konuşmacı: Fuat Selim Ramazanoğlu

Adres: MÜ Göztepe Kampüsü Fen Edebiyat Fak. Giriş Katı, Konferans Salonu

29 Mart Perşembe 10.00 / Okul Kütüphanesi Açılışı: Kütüphaneciler Yeni Nesille Buluşuyor

Adres: 29 Ekim İlkokulu Merdivenköy Mah. Merdivenköy yolu Caddesi No 20 Kadıköy

30 Mart Cuma 11.00 / Kadıköy Belediyesi Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi’nin 10. Yılını Kutluyoruz

Konuşmacılar: Müge İplikçi, Prof. Dr. Tuba Çavdar Karatepe, Bedriye Berber Engin

Yer: Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi Bağdat Cad.Ömerpaşa Sk.Muhtar Özkaya Sitesi No:4/B Caddebostan

31 Mart Cumartesi / Konferans: 54. Kütüphane Haftası Okul Kütüphanecileri Derneği Etkinlik Günü

13.30-14.10 “Oyunlaştırma!: Kullanıcı Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım” Ayhan Bozkurt (Özyeğin Üniversitesi)

14.20-15.00 “Bilgi Okuryazarlığı Uygulamalarında Oyun Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Örneği” Sami Çukadar (Bilgi Üniversitesi)

15.20-16.00 “Dördüncü Nesil Kütüphanelerde Tanıtım ve Sosyal Medya” Prof. Dr. Aykut Arıkan (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

16.15 -17.15 “Kitaplar Uzun Süre Kullanılsın Diye; Yıpranmış Yeni Kitaplar İçin Uygulamalı İlk Yardım Atölyesi” Nergis Ulu (İBB Atatürk Kitaplığı Kağıt Restorasyon Atölyesi Koordinatörü)

17.30-18.15 Kütüphane ve Okuma Kültürüne Katkı Ödülü Töreni 2018

Yer: Irmak Okulları Irmak Kültür Merkezi Cemil Topuzlu Caddesi No:100 Caddebostan

31 Mart Cumartesi 14.00 / Söyleşi: Yazma Kitaplardan Anekdotlar

Konuşmacı: Necdet Sakaoğlu

Yer: Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK) Konferans Salonu Rıhtım Caddesi No:2/3 Eski Başkanlık Binası (Beşiktaş İskelesi Karşısı) Kadıköy



Kütüphane Haftası etkinlik programının tamamına http://istanbulkutuphaneci.org/etkinlik-programi/ adresinden ulaşabilirsiniz.