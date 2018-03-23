54. Kütüphane Haftası başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından organize edilen, okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmek amacıyla yapılan Kütüphane Haftası bu yıl “Kültürel Değişim ve Kütüphaneler” temasıyla kutlanacak.
Kütüphane Haftası İstanbul etkinlikleri kapsamında, 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 10.00’da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleştirilecek resmi açılış töreninde protokol konuşmaları, müzik dinletisi yapılacak. “Yılın Okurları ve Kütüphane Dostu Ödülleri” de sahiplerini bulacak. Öğleden sonra “Geleceğin Dijital Okuru” isimli panelde mesleki gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri konuşulacak. Ayrıca hafta kapsamında Futbol Turnuvası düzenlenecek.
KADIKÖY’DE NELER VAR
26 Mart Pazartesi 10.00 / Kütüphane Kuralları İçin Video Sunumları: Yeni Nesil Kütüphanelerde Zor Kullanıcılar
Adres: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi
27 Mart Salı 10.00 / Söyleşi: “Kanlıca: Boğaziçi’nde Bir Köy” Kitap Tanıtımı ve Söyleşisi, Konuşmacı: Fuat Selim Ramazanoğlu
Adres: MÜ Göztepe Kampüsü Fen Edebiyat Fak. Giriş Katı, Konferans Salonu
29 Mart Perşembe 10.00 / Okul Kütüphanesi Açılışı: Kütüphaneciler Yeni Nesille Buluşuyor
Adres: 29 Ekim İlkokulu Merdivenköy Mah. Merdivenköy yolu Caddesi No 20 Kadıköy
30 Mart Cuma 11.00 / Kadıköy Belediyesi Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi’nin 10. Yılını Kutluyoruz
Konuşmacılar: Müge İplikçi, Prof. Dr. Tuba Çavdar Karatepe, Bedriye Berber Engin
Yer: Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi Bağdat Cad.Ömerpaşa Sk.Muhtar Özkaya Sitesi No:4/B Caddebostan
31 Mart Cumartesi / Konferans: 54. Kütüphane Haftası Okul Kütüphanecileri Derneği Etkinlik Günü
13.30-14.10 “Oyunlaştırma!: Kullanıcı Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım” Ayhan Bozkurt (Özyeğin Üniversitesi)
14.20-15.00 “Bilgi Okuryazarlığı Uygulamalarında Oyun Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Örneği” Sami Çukadar (Bilgi Üniversitesi)
15.20-16.00 “Dördüncü Nesil Kütüphanelerde Tanıtım ve Sosyal Medya” Prof. Dr. Aykut Arıkan (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
16.15 -17.15 “Kitaplar Uzun Süre Kullanılsın Diye; Yıpranmış Yeni Kitaplar İçin Uygulamalı İlk Yardım Atölyesi” Nergis Ulu (İBB Atatürk Kitaplığı Kağıt Restorasyon Atölyesi Koordinatörü)
17.30-18.15 Kütüphane ve Okuma Kültürüne Katkı Ödülü Töreni 2018
Yer: Irmak Okulları Irmak Kültür Merkezi Cemil Topuzlu Caddesi No:100 Caddebostan
31 Mart Cumartesi 14.00 / Söyleşi: Yazma Kitaplardan Anekdotlar
Konuşmacı: Necdet Sakaoğlu
Yer: Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK) Konferans Salonu Rıhtım Caddesi No:2/3 Eski Başkanlık Binası (Beşiktaş İskelesi Karşısı) Kadıköy
Kütüphane Haftası etkinlik programının tamamına http://istanbulkutuphaneci.org/etkinlik-programi/ adresinden ulaşabilirsiniz.