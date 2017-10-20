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5. Canlandıranlar Festivali başlıyor

Bu yıl beşincisi düzenlenen Canlandıranlar Festivali 20 - 22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek

5. Canlandıranlar Festivali başlıyor
GazeteKadıköy

Fransız Kültür Merkezi ile işbirliğinde; “Güzel günler çizeceğiz” mottosu ile yola çıkan festivalin Kadıköy’deki mekanı KargART. Festivalin onur konukları; ünlü Fransız canlandırma yönetmeni Jean François Laguionie ve senarist Anik Le Ray. 
Festivalde bu yılki en önemli yenilik ise; Canlandıranlar Film Yarışması. Ulusal kısa metraj filmlerin aday olabileceği ödül töreniyle ve kazanan filmlerin gösterimiyle açılacak olan festivalde Laguionie’nin iki uzun metrajlı filmi “Louise Sahilde” ve “Black Mor Adası”, Türkçe dublaj olarak her yaşa hitap eden ödüllü film “Ernest ve Celestine” gibi gösterimlerin yanında; seçtiği kısa film seçkisiyle J.F. Laguionie ile söyleşi ve Anik Le Ray ile senaristlerle brunch gibi etkinlikler de yer alıyor.
Festival mekanları, Fransız Kültür Merkezi  ve kargART. Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festivalde Fransız Kültür Merkezi’ndeki gösterimler için kayıt yaptırılması gerekiyor.
Anik Le Ray ile senaristlerle brunch için ise; Facebook sayfası ve websitesinden detaylı bilgiler alınabilir. http://www.canlandiranlar.com/

Etiketler; #canlandıranlar festivali #kargart #ücretsiz
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