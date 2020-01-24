45 yıl sonra biraraya geldiler

Yeşilçam’ın en iyi aile filmlerinden biri olan “Aile Şerefi” filmi oyuncuları, yarım asır sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına Kadıköy’de buluştu

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) “Yeşilçam’a Saygı” temalı aktiviteleri kapsamında 19 Ocak Pazar günü Kadıköy’de gerçekleştirdiği etkinlikte, 1976 yılı Arzu Film yapımı “Aile Şerefi” filminin unutulmaz oyuncu kadrosunu, Münir Özkul, Adile Naşit ve Ayşen Gruda anısına buluşturdu. Münir Özkul’u iki yıl, Adile Naşit’i 33 yıl, filmin bir diğer oyuncusu Ayşen Gruda’yı ise geçtiğimiz yıl kaybetmiştik. “Aile Şerefi” filminin unutulmaz oyuncularından Itır Esen, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel, Cengiz Nezir ve Eriş Akman yarım asır sonra biraraya geldi. Her türlü koşulda birbirine sımsıkı sarılan bir ailenin konu edildiği filmde kullanılan araçlar ise İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından film görselleriyle süslenmiş şekilde etkinlik alanında sergilendi.

Filmde zengin iş adamının oğlu Oktay rolünde oynayan Eriş Akman, yarım asır sonra aynı direksiyona geçti. Aracı görünce o günlere gittiğini ifade eden ailenin kızı Zeynep rolündeki Itır Esen ise Yeşilçam setlerini çok özlediğini ifade etti.

Klasik araç sevgisinin temelinde Yeşilçam sinemasının yattığı gerçeğinden yolan çıkan İKOD, bugüne kadar Ayhan Işık, Yılmaz Güney, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Hulusi Kentmen, Sadri Alışık gibi bugün aramızda olmayan bir çok usta için anma etkinlikleri gerçekleştirdi.