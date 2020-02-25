“40 Yılda Bir” gelen sergi

Kırk yıldır çizerlik yapan Bülent Karaköse, ilk kişisel sergisi “40 Yılda Bir” i Karikatür Evi’nde açtı. Hem eski hem de yakın dönem çalışmalarını biraraya getiren Karaköse, “Baskı sürüyor, baskı sürdükçe biz de çizmeye devam edeceğiz” diyor

İlk karikatürü 1979’da bir çocuk dergisinde yayımlanan Bülent Karaköse, 40 yıldır çizdiği çalışmalarını “40 Yılda Bir” sergisiyle biraraya getirdi. Karikatür Evi’nde açılan sergi aynı zamanda Karaköse’nin ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyor. Atmaca dergisi, Güneş gazetesi, Güldürü Üretim Merkezi (GÜM), Yeni Asır gazetesi (Gıcık), Hürriyet, Milliyet, Günaydın, Cumhuriyet, Evrensel, Mazete,Solak, Soytarı, Hiç, Panik, Kirpi ve Miço gibi çok sayıda dergi ve gazetede çizerlik yapan Karaköse’nin sergisinde hem eski hem de yakın dönem çalışmaları yer alıyor.

“40 Yılda Bir” sergisinde yer alan sanatçı ve yazar portreleri ise Karaköse’nin dikkat çeken çalışmalarından. Yılmaz Güney, Türkan Şoray, Tarık Akan, Cem Karaca, Oğuz Aral ve daha birçok ismin portreleri Karikatür Evi’nde görmek mümkün.

“SEÇKİYİ YAPARKEN ZORLANDIM”

Birçok ulusal ve uluslararası karma sergilere katılan aynı zamanda başarı ödülleri alan sanatçıyla hem sergisi hem de çizerliğin değişimini konuştuk. İlk kişisel sergisini Karikatür Evi’nde açtığı için mutlu olduğunu ifade eden Karaköse, “Büyük bir boşluğu kapattı Karikatür Evi. Çünkü artık çocuklara karikatür nasıl çizilir, mizah nedir diye öğretenler kalmadı. Bizler varız ama bizlerde de iş güç ve yoğunluk var. Belediyenin bu konudaki katkısı yadsınamaz, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.” dedi.

Sergide yer alan çalışmaları seçerken zorlandığını ifade eden Karaköse şunları söyledi: “Özellikle ilk kişisel sergimi seçkilerden oluşturmak istedim. 40 yıl içinde çizdiğim, ilk yayımlanan karikatürümden son çizdiğim karikatüre kadar çalışmaları sergilemeye çalıştık. Bunlar tabii bir kısmı. Ben bile çizdiğim karikatür sayısını, yayımlandığı dergileri unuttum. O kadar çok dergi ve gazetede yazıp çizdim ki... Hep söylenir ama inanın hepsi evladım gibi. Her çizginin anısı var bende. Zorlandım çünkü çabucak çizdiğim karikatürün bile bir hikâyesi var bende. “

“YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜREN YÜZ”

Bu yıl içerisinde bir sergisinin daha açılacağını söyleyen Karaköse, projesi hakkında şu bilgileri verdi: “ ‘Yüzümüzü Güldüren Yüz’ başlıklı bir sergi daha açmayı planlıyorum. Tamamıyla portre sergisi olacak, üst başlık yine 40. Yıl Sergisi olacak tabii. Meddah sanatçısı İsmail Dümbüllü'den Cem Yılmaz'a kadar bizi güldüren sanatçılarım portresini çalışıyorum. Sadece sahne sanatçıları olmayacak. Sergide mizah yazarları da , karikatüristler de palyaçolar da yer alacak.”

“ÇİZMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Karikatür çizmeye küçük yaşlarda başlayan Karaköse, 40 yıl içinde çizerlikte nelerin değiştiğini şu sözlerle anlattı: İstibdat dönemlerinde mizahın dozu artar, bize daha çok iş düşer baskı dönemlerinde. Bizden önce ustalarımız vardı, baskı ve zulüm dönemlerinde onlar yazıp çizdi. Ama bu son 40 yıl içinde, özellikle mizahla uğraşan karikatürcülere bu kadar kötü davranılan bir süreç yaşamadık. Özellikle son 20 yıldan beri içeri atılan karikatürist arkadaşlarımın sayısı oldukça çok. Bunu 70'li yıllarda, 50'li 60'lı yıllarda göremezsiniz. Özellikle son 20 yıldır ceza alan, maddi manevi tazminat davaları açılan karikatürcü arkadaşlarımızın sayısı çok yüksek. Cumhuriyet Gazetesi çizeri arkadaşım Musa Kart. Gırgır'da Sevdi Şahin'in çizdiği kapak derginin kapatılmasına yol açtı. Baskı sürüyor, baskı sürdükçe biz de çizmeye devam edeceğiz.”

Karaköse’nin sergisi 15 Mart’a kadar Karikatür Evi’nde görülebilecek.