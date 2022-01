40 öğretmen tek kitapta buluştu

İçinde Kadıköylü öğretmen yazarların da bulunduğu Kırkyama kitabı, raflarda okuyucularını bekliyor

Yurdun çeşitli illerinden öğretmen yazarlar, Kırkyama Şiir ve Antoloji kitabında buluştu. Toplamda 40 öğretmenin şiir ve yazılarının yer aldığı kitapta Kadıköylü yazarlar da yer alıyor.

Kadıköy’de yaşayan emekli sınıf öğretmeni Hüveyda Gümüş, Kırkyama kitabı hakkında şunları söyledi: “Kitap, yurdumun değişik illerinden öğretmen yazarların buluştuğu, şiir ve yazılarının yer aldığı bir antoloji kitabıdır. Kitabın hazırlanmasında öncülük eden arkadaşımız Murat Aksoy, Sosyal Bilgiler öğretmenidir. 149 sayfadan oluşan Kırkyama Şiir ve Antoloji kitabında kırk öğretmenin şiirleri yer aldı. Her bir öğretmenin özgeçmişinin de yer aldığı kitapta, her bir öğretmene dört sayfa ayrıldı. Organizasyonu yürüten yazar arkadaşımız kitabın hazırlanmasının her aşamasında bizlerle iletişim halinde oldu. Kitap ve dış kapak tasarımına birlikte karar verdik. Öğretmen arkadaşlarımız tasarımda gönüllü çalıştılar. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim.”

BUNDAN SONRAKİ PROJE “EĞİTİM TEKNİKLERİ”

Kitapta Kadıköylü öğretmenlerin de emeğinin olduğunu söyleyen Gümüş, “Şiir ve antoloji kitabı hazırlanacağı duyurusu yapılınca tanıdığım öğretmen arkadaşlarıma hemen haber verdim. Erenköy Kız Lisesi Müdiresi Berna Ocakcıoğlu çağrıma olumlu yanıt verdi. Yazı ve Şiir Antoloji kitabına da Berna hocamızın önerisi ile Kırkyama adı verildi” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonraki kitap projemiz “Eğitim Teknikleri” üzerine olacak. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.”