4 sanatçı 23 eser

Yeldeğirmeni’ndeki Açık Alan galerisi 4 sanatçının eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor

Kadıköy’ün yeni sanat galerilerinden Açık Alan’ın, farklı sanatçıları bir araya toplayan bir konsepti olan Açık Sergi’nin üçüncüsü yapılıyor. “HOT DOG!” başlığını taşıyan sergide; sanatçılar Mustafa Horasan, Burcu Perçin, Şevket Sönmez ve Evren Sungur’un toplam 23 eseri yer alıyor. Türk resim sanatının önemli isimlerinden biri olan Horasan sergide son dönemden 9 eseriyle katılıyor. Resim kadar heykel ve fotoğraf sanatlarıyla da ilgilenen Perçin’in de 3 eseri bulunuyor. Sergiye 7 tablosuyla katılan genç sanatçı Sungur, 2009 yılı Nuri İyem Resim Yarışması birincilik ödülü sahibi bir ressam.

FLAŞLI FOTO ÇEKİN!

Sergiye 4 eseriyle katılan Şevket Sönmez’in işlerinin yanında ‘fotoğraf çekerseniz flaş kullanın’ ibaresi yer alıyor. Normalde sergi salonlarında yasak olan flaş kullanımı burada adeta teşvik ediliyor. Zira Sönmez’in bu işleri, flaşlı fotoğraflar sayesinde üç boyutlu hale geliyor.

Sergi düzenleyicileri, “Hot Dog, Amerikan sokak dilinde “Harika!”, “Vay canına!” anlamına da gelmektedir. Bir sosisliyi yerken yaşadığınız deneyim sadece Amerika'da değil, dünyanın birçok yerinde benzer etki yaratır. Ancak ne sosisin cinsi ne de kullanılan ek tatlandırıcı malzemelerin özelliğidir bu etkiyi veren ve “Vay Canına!” dedirten. Açık Sergi No.3 - HOT DOG! sergisinde bir araya gelen sanatçıların hepsinin ortak noktaları ‘sandviçin şekli’ olsa da tatları ve yapıları birbirlerinden çok farklı...” diyor.

Sergi 7 Nisan’a kadar açık kalacak.

(Adres: Uzun Hafız Sokak No: 44)