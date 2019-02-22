4. Kısa Film Kolektifi Festivali başlıyor

Kısa film severlerin büyük ilgiyle takip ettikleri, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kısa Film Kolektifi Festivali, 28 Şubat-22 Mart tarihleri arasında Kadıköy’de gerçekleşecek

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen çeşitli festivallerde başarılı olan ve festival yolculukları halen devam eden ulusal ve uluslararası kısa filmleri sinemaseverlerle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kısa Film Kolektifi Festivali başlıyor.

28 Şubat-22 Mart 2019 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenecek festival kapsamında ayrıca, Türkiye’de ilk defa gösterimi yapılacak uluslararası kısalar ve yönetmenlerin ilk kısaları da yer alacak.

64 KISA FİLM İZLENEBİLECEK

Kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türde 64 kısa filmin izlenebileceği festivalde, bu yıl çocuklar için de yaş grubuna göre özel olarak düzenlenmiş bir kısa film seçkisi yer alıyor. Film gösterimleri, söyleşiler ve seçki sonrasında sinemaseverlerin, etkinliğe katılan yönetmenlerle çeşitli söyleşiler gerçekleştirdiği “Kolektif Muhabbet” ise 28 Şubat-3 Mart günleri arasında yapılacak.

MAKYAJ SANATÇILARINDAN SERGİ

Kısa Film Kolektifi’nin kamera arkasının ustalarını ele aldığı sergi serisinde bu yıl makyaj sanatçıları yer alıyor. 28 Şubat-22 Mart 2019 tarihleri arasında ziyarete açık olan Makyaj Sergisi, Kryolan Türkiye’nin ve sinematografik makyajın usta isimlerinden Derya Ergün ve Suzan Kardeş’in çalışmalarıyla makyaj sanatçılarının filmlere katkısını anlatmayı hedefliyor.

Festival ve Sergi Etkinlikleri:

28 Şubat 2019 Perşembe saat 12.00- 03 Mart 2019 Pazar saat 18.00/ Kısa Film Gösterimleri

28 Şubat 2019 Perşembe saat 16.00-18.00/ Kolektif Muhabbet

Usta oyuncu Selda Alkor’un ve Sezai Aydın’ın başrollerini üstlendiği “İki Yaka Yarım Aşk” kısa film gösterimi sonrasında Selda Alkor’un katılımıyla, Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun moderatörlüğünde “Mübadelenin 96. Yıldönümünde Göç ve Sorunları” konuşulacak.

1 Mart 2019 Cuma saat 16.00-18.00/ Kolektif Muhabbet

ShortbyShort’un kurucusu Bulut Reyhanoğlu ve Fongogo’dan Burak Kartal’ın katılacağı söyleşide “Kısa Filmlerin Kitlesel Fonlaması” konuşulacak.

2 Mart 2019 Cumartesi 12.00-14.00/ Çocuklara Özel Kısa Film Seçkisi

2 Mart 2019 Cumartesi 20.00/ Cosplay Yarışması Finali

Cosplay Yarışması’nda finale kalan katılımcılar makyajlarını Derya Ergün, Prof. Dr. Simten Gündeş ve Tuğçe Dilaverler’den oluşani jüriye sunacaklar. Usta makyaj sanatçısı Derya Ergün final sonrasında makyaj performansı yapacak.

3 Mart 2019 Pazar 18.00/ Kolektif Muhabbet

Kısa Film Yönetmenleri Derneği’nin “İlk Kısaların Öyküsü” söyleşisine ilk kısalarını çeken yönetmenlerden Batıkan Alkan, Cihan Tamtürk, Deniz Şengül, Kaan Kurnaz, Nurselin Aktaş ve Toygar Kabaş katılacak.

17 Mart 2019 Pazar 12.00-16.00/ Makyaj Atölyesi

Kryolan Türkiye ile birlikte düzenlenen atölyede deneyimli makyaj sanatçısı ve eğitmen Tuğçe Dilaverler “Profesyonel Makyajla Karakter Yaratmak” eğitimi verecek.

28 Şubat 2019 Perşembe – 22 Mart 2019 Cuma/ Makyaj Sergisi

Detaylı program için:

http://kisafilmkolektifi.com/program-ve-brosur-programme-and-brochure