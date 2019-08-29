4. Kadıköy Plak Günleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 4’üncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 7 Eylül Cumartesi Moda’da başlıyor. İki gün sürecek Kadıköy Plak Günleri’nin bu yılki onur konuğu analog müziğin önemli temsilcilerinden biri olan Cahit Berkay olacak

Kadıköy’ün ve İstanbul’un müzik kültürünü, müziğin hafızasını açığa çıkartmak, plakseverleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Kadıköy Plak Günleri 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Moda’da bulunan Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte başta Kadıköy’ün olmak üzere İstanbul’un önemli plakçılarının stantları yer alacak. Plak koleksiyoncularının, plak müdavimlerinin buluşacağı etkinlikte, söyleşi ve plak okuma etkinlikleri katılımcılara yeni pencereler açacak. Plak kültürüne katkı sunmak hedefiyle geliştirilen festivalde, zamanın ruhuna uygun olarak alanda yer alan klasik araç da atmosfere renk katacak.

ONUR KONUĞU CAHİT BERKAY

Plak Günleri’nin bu yılki onur konuğu Moğollar grubunun efsane ismi Cahit Berkay olacak. Cahit Berkay, 8 Eylül Pazar saat 18.00’de “Cahit Berkay ile Analog Anılar” adlı bir söyleşi gerçekleştirecek. Moğollar grubunun efsane ismi Cahit Berkay analog müzikten dijital müziğe geçiş sürecini, müzik yolcuğunu, anılarını anlatacak.

KALAMIŞ’TAN HUZUR GETİREN MÜNİR NURETTİN SELÇUK ANILIYOR

Ayrıca, Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Münir Nurettin Selçuk anısına özel bir etkinlik hazırlandı. 7 Eylül Cumartesi 19.00’da, plaklar ‘Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan’ dizelerinin bestecisi Münir Nurettin Selçuk’un eserleri ile dönecek. Münir Nurettin Selçuk’un heykeli bu yıl Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Parkı’na dikilmişti. Plak Günleri kapsamında geçtiğimiz yıllarda da Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş ve Fikret Kızılok anılmıştı.

POLONYALI KADIN KOLEKSİYONER KADIN PLAKLARI ÇALACAK

Plak Günlerinin en renkli etkinliklerinden biri 1960-70 ve 80’lerin kadın sanatçılarının plaklarını biriktiren Polonyalı antropolog ve plak koleksiyoneri Kornelia Binicewicz olacak. Kadıköy’de yaşayan Polonyalı Binicewicz, kadın sanatçıların plaklarını çalacak.

DJ PERFORMANSLARI İLE DOLU DOLU BİR PROGRAM

4. Kadıköy Plak Günleri’nde 7 Eylül saat 15:00’de Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray ve Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas söyleşisi ve 8 Eylül Pazar ‘Agop Çekmen’den Plak Hikayeleri’ adlı söyleşi alıyor. Öte yandan iki gün boyunca Cünort, Ertan Kurt, Volkan Judocu, Kornelia Binicewicz DJ performansları ile farklı tınıları dinleyicilerle buluşturacak.

Etkinlik Adresi: Cem Sokak No:2, Caferağa Mahallesi, 34710 Kadıköy/İstanbul, Türkiye

Plak Günleri 2019 Programı

07 Eylül Cumartesi 2019

13:00 Açılış

15:00 Radyo Eksen Söyleşi

Gülşah Güray (Radyo Eksen Yayın Yönetmeni)

Murat Ababs /Dj Mabbas (Zorlu PSM Genel Müdürü)

17:00 Dj Performans /Cünort

19:00 Plaklar Münir Nurettin Selçuk Anısına Dönüyor

20:00 Dj Performans /Ertan Kurt

22:00 Kapanış

08 Eylül Pazar 2019

13:00 Agop Çekmen’den Plak Hikayeleri /Chanson

15:00 Dj Performans / Volkan Judocu

18:00 Onur Konuğumuz “Cahit Berkay ile Analog Anılar”

20:00 Dj Performans / Kornelia Binicewicz “Ladies on records”

22:00 Kapanış