2021’de vizyona giren filmlerden bir seçki

2021 sona ererken, yılın bu son haftasında dönüp tüm seneye değil ama yarım yıl boyunca vizyona girenlerden seçtiğimiz filmlere bir göz atmak istedik

Malum, dünya pandemiyle sarsılırken 2020-2021 arasında aylarca setler durdu, filmler çekilmek üzere hazır bekledi, bitmiş olanlarınsa vizyon tarihleri ertelendi. Zira tüm dünyada sinema salonları aylarca kapalı kaldı. Türkiye’de ise aşının başlamasıyla sinema salonları da kapılarını açmaya başladı. Kesintisiz açılış ise 1 Temmuz itibariyle oldu. Nihayet eski düzenimize döndük ve her hafta yeni filmlerin vizyona girmesini heyecanla bekledik.

2021 sona ererken, yılın bu son haftasında dönüp tüm seneye değil ama yarım yıl boyunca vizyona girenlerden seçtiğimiz filmlere bir göz atmak istedik. Hangi filmler öne çıktı, hangi usta yönetmenler dijital platformları değil de beyazperdeyi seçti… İşte 2021’in Temmuz ayından itibaren vizyona giren filmlerden bir seçki:

Korku Seansı 3: Katil Şeytan

Korku severlerin büyük bir merakla beklediği “Conjuring (Korku Seansı)” serisinin üçüncüsü, sinema salonlarını hareketlendiren ilk filmlerden oldu. Uzun süre uzak kaldığımız salonlara bir kült korku filmiyle dönmek, seyirci için de heyecan vericiydi.

Maddenin Halleri

Bu ilginç belgeselde Deniz Tortum, babasının hekim olarak 30 yıl görev yaptığı ve kendisinin dünyaya geldiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki gündelik hayatı mercek altına alıyor. 2020 İstanbul Film Festivali En İyi Belgesel Ödülünün sahibi film de temmuz ayında sinemalardaydı.

Aşk, Büyü, vs.

Ümit Ünal’ın yönettiği ve Selen Uçer, Ece Dizdar, Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrolleri paylaştığı film 2020 İstanbul Film Festivali’nin en iyi filmi seçilmiş, aynı zamanda en iyi kadın ve en iyi senaryo ödüllerinin de sahibi olmuştu.

Direniş

Marcel, yetim kalmış Yahudi çocukları Alpler’den İsviçre’nin güvenli bölgesine taşımak için yollara çıkar. İlham veren gerçek hikâyeye dayanan Direniş, sayısız hayatı sonsuza dek değiştirecek özverili bir eylemin devrimci hikâyesini takip ediyor. Film ağustosta vizyona girmişti.

Derisini Satan Adam

Bu yılın en çok ses getiren filmlerinden biri olan Derisini Satan Adam da ağustos ayında sinemalara gelmişti. Genç, hassas ve fevri bir adam olan Sam Ali, ülkesi Suriye’deki savaştan kaçarak Lübnan’a gider. Avrupa’ya gidebilmek ve hayatının aşkıyla yaşayabilmek için, dünyanın en ateşli çağdaş sanatçılarından birinin, sırtına dövme yapmasını kabul eder.

Old

Gerilim sinemasının kült filmlerinden “Altıncı His”in yönetmeni M. Night Shyamalan’ın yeni filmi “Old” da ağustos ayında vizyona girmişti. Film maalesef beklentilerin altında kaldı.

Collective

Bu yıl vizyona giren en iyi belgesellerden biri de Alexander Nanau’nun belgeseli “Collective” idi. Çarpıcı belgesel, Romanya’daki dev bir sağlık skandalını ortaya çıkararak hükümet ile sermaye sahiplerinin binlerce insanın hayatını nasıl tehlikeye attığını gözler önüne seriyor.

Drunk

Dört öğretmen, kanlarında doğuştan alkol eksikliği olduğu ve bu eksikliğin gün boyunca kontrollü alkol tüketimiyle kapatılması sonucu, insanın potansiyeline ulaşacağını ileri süren teoriden hareketle bir deneye girişirler. Mads Mikkelsen’in oyunculuğuyla yine göz doldurduğu film, pandemi nedeniyle vizyon tarihi sürekli ertelenenlerdendi.

Küçük Anne

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi ile müthiş bir hayran kitlesi kazanan Céline Sciamma, Tomboy ve Kabakçığın Hayatı’ndaki gibi yine zorlu ve tatlı çocukluk yıllarına dönüyor. Sciamma, bu kez hafıza ve hayal gücünün kesiştiği noktaya kamerasını yöneltiyor, yine benzersiz bir büyüme hikâyesi anlatıyor.

Sevgili Yoldaşlar

Rus sinemacı Andrey Konchalovskiy, Sovyetler Birliği tarihinin kanlı sayfalarından birini aralıyor ve 1962’de Rusya’nın Novoçerkassk şehrinde gerçekleşen işçi katliamını ele alıyor.

Son Düello

Ünlü Amerikalı yönetmen Ridley Scott’un son filmi olan Son Düello’nun başrolünde Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver gibi starlar oynuyor. Edebiyat uyarlaması olan film, yıldız oyuncularıyla da merakla beklenenlerdendi.

Minari

Altı dalda aday olduğu 93. Akademi Ödülleri’nden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ile dönen “Minari”, beyaz perdeye gelenlerden. Film Güney Koreli göçmen Yi ailesinin 1980’ler Amerika’sında yeni bir hayat kurma hikâyesini anlatıyor.

Dune

Bu yıl merakla beklenen filmlerden biri de “Dune” oldu. Mitsel ve yoğun bir kahramanlık yolculuğunu anlatan “Dune”, Paul Atreides’in hayatını odağına alıyor.

Yeni Düzen

Bu sürükleyici distopik dramda, lüks bir üst sınıf düğünü yerini şiddetli bir darbeye ve beklenmedik bir sınıf çatışmasına bırakıyor. 77. Venedik Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü alan Michel Franco’nun filmi, ekim ayında vizyona girmişti.

Dünyanın En Kötü İnsanı

Norveç sinemasının ilgiyle izlenen yönetmeni Joachim Trier bu kez bir Woody Allen komedisi gibi hareketli ve hafif başlayıp hüzünlü bir sona doğru ilerleyen bir kadın hikâyesi ile karşımızdaydı.

Sen Ben Lenin

Barış Bıçakçı'nın senaryosunu yönetmen Tufan Taştan ile yazdığı Sen Ben Lenin, kasım ayında vizyona girdi ve hakkında en çok konuşulan filmlerden biri oldu. Film, bir kasabanın umudu olan Lenin heykelinin çalınmasıyla yaşananları konu ediyor.

Titane

2021 Cannes Film Festivali’nin Altın Palmiye ödüllü filmi “Titane” ise yılın son ayında vizyona girdi. Vincent Lindon, Agathe Rousselle ve Garance Marillier’in başrolleri paylaştığı “Titane” hem bilimkurgu hem de korku-gerilim türlerinde bir film olmasıyla beğeni topladı.

Fransız Postası

Ünlü yönetmen Wes Anderson’ın “gazeteciliğe bir aşk mektubu” olarak tanımladığı son filmi “Fransız Postası” da aralıkta beyazperdeye yansıdı.

Petrov Grip Oldu

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan “Petrov’s Flu / Petrov Grip Oldu”, Kirill Serebrennikov’un “Leto” sonrası merakla beklenen yeni filmiydi ve aralık ayında sinemalara gelen bir başka beğenilen film oldu.

Karanlık Kız

Maggie Gyllenhaal’ın yönetmenliğini yaptığı ABD-Yunanistan ortak yapımı filmin başrollerinde Olivia Colman, Dakota Johnson ve Jessie Buckley oynuyor. Bol ödüllü film, 17 Aralık’ta sinemalara geldi.

Kumbara

Yılın son ayında en çok konuşulan Türkiye yapımlarından biri de “Kumbara” oldu. Festivallerden en iyi senaryo, en iyi erkek oyuncu da dahil pek çok ödül kazanan film bir borç yüzünden aile içinde yaşanan tartışmaları konu ediniyor.

Her Şey Yolunda

Ünlü yönetmen François Ozon’un son filmi “Her Şey Yolunda”, yılın son filmlerinden biri oldu. Bir baba kız ilişkisine odaklanan filmin başrollerinde Sophie Marceau ve André Dussollier var.

The Matrix Resurrections

Matrix efsanesinin son filmi de 2021’in sonunda salonları şenlendirdi. Yeni film orijinal serinin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’u ikonik rolleri Neo ve Trinity olarak tekrar biraraya getiriyor. Merakla beklenen devam filmi, yılın son merakla beklenen filmi oldu.