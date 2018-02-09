Haftalık Bağımsız Gazete 09 Şubat 2018
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1950’li yıllarda hayatımız nasıldı?

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yapıyor. Gazeteci, siyasetçi Altan Öymen ve usta çizer Tan Oral’ın konuşmacı olduğu “1950’li Yıllardan Günümüze Sosyal ve Kültürel Hayatımız” konulu söyleşi 10 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak

1950’li yıllarda hayatımız nasıldı?
Gazete Kadıköy

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yapıyor. Gazeteci, siyasetçi Altan Öymen ve usta çizer Tan Oral’ın konuşmacı olduğu “1950’li Yıllardan Günümüze Sosyal ve Kültürel Hayatımız” konulu söyleşi 10 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Yakın tarihimizin canlı tanığı Altan Öymen, 1950’lerden günümüze kadar genç Türkiye Cumhuriyeti’nin bir öğrencisi, gazeteci, siyasetçi, bir baba ve sıradan bir vatandaş olarak tanık olduğu bütün sosyal değişimi, siyasi çalkantıları, ihtilalleri ve tüm bunlara eşlik eden Türkiye’deki gündelik hayatı anlatacak. Bu söyleşide tıpkı 1980’lerde Adana’da yaptığı gibi, Tan Oral da incelikli mizahı ve güçlü gözlem yeteneği ile Altan Öymen’e eşlik edecek.

Ayrıca; Altan Öymen’in usta çizer Tan Oral’la birlikte Adana’ya gidip gördüklerini, maceralarını ve anılarını aktardığı yazı dizisi otuz yedi yıl sonra “01 Adana – 80’li Yıllarda Adana” adıyla kitaplaştı. Bu etkinlikte Öymen ve Oral okurları için kitabını da imzalayacak.

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Cadebostan Kültür Merkezi’nde 10 Şubat Cumartesi saat 15.00’te gerçekleşecek söyleşi ve imza gününe katılım ücretsiz.

Etiketler; #caddebostan kültür merkezi #Altan Öymen #Tan Oral
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