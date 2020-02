1947’den günümüze metro posterleri bu sergide

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Amerika’da metro istasyonlarında kullanılan ve gündelik hayatta etkili iletişim yollarından biri olan afişlerin yer alacağı “1947’den Günümüze Metro Posterleri, Underground Images” sergisine ev sahipliği yapıyor

New York’taki tasarım okulu Görsel Sanatlar Fakültesi(School of Visual Arts-SVA) ve Yeditepe Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği sergi 18 Şubat – 8 Mart tarihlerinde gezilebilir. New York’un geniş metro sisteminde sergilemek üzere Görsel Sanatlar Fakültesi(SVA) öğrencileri tarafından üretilen 68 tasarım ve illüstrasyonun yer aldığı serginin kreatif direktörlüğünü SVA’nın başkan yardımcısı Anthony P. Rhodes üstleniyor. Bugüne kadar dünya çapında 47 kez sergilenen çalışmada şu sanatçılar yer alıyor: Gail Anderson, Marshall Arisman, Richard Borge, Chris Buzelli, Gene Case, Ivan Chermayeff, Paul Davis, Pablo Delcan, Sal DeVito, Louise Fili, Audrey Flack, Nathan Fox, Bob Gill, Robert Giusti, Milton Glaser, Phil Hays, Steven Heller, Mirko Ilić, Viktor Koen, Stephen Kroninger, Marvin Mattelson, James McMullan, Jerry Moriarty, Tony Palladino, Edel Rodriguez, Stefan Sagmeister, David Sandlin, Paula Scher, Yuko Shimizu, Eve Sonneman, George Tscherny, James Victore ve Robert Weaver.