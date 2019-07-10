15. kez tek gecelik festival!

Bu sene 15. kez yapılacak olan “One Love Festival”, İstanbulluları müziğe doyuracak

Birlikte Güzel tarafından Pozitif deneyimi ile bu yıl 15.’si gerçekleştirilecek olan One Love Festival için geri sayım başladı. Müzikseverlere şehir hayatında festival özgürlüğünü, aşkı, müziği, umudu ve birlikteliği yaşatmayı hedefleyen One Love Festival’de bu yıl sahne alacak The Blaze ve Years&Years gibi sevilen müzisyenleri dinleme fırsatını yakalayacak katılımcılar, aynı zamanda Parkorman’daki festival alanının da tadını çıkartacak.

20 Temmuz’da İstanbul Parkorman’da ve Volkswagen Arena’da olmak üzere 2 ayrı mekanda, toplam 5 farklı sahnede gerçekleşecek olan One Love Festival 15’te bu yıl yer alacak gruplar ve sanatçılardan bir kısmı ise şu şekilde sıralanıyor:



THE BLAZE, YEARS&YEARS…

Parkorman, Birlikte Güzel Sahnesi’nde Fransız müzik prodüktörü ve yönetmen Guillaume ve Jonathan Alric ikilisinin dans müziği projesi The Blaze; İngiltere çıkışlı electro-pop üçlüsü Years & Years; Londra çıkışlı Mercury Prize adayı, soul ve blues şarkı yazarı Michael Kiwanuka; Amsterdam çıkışlı krautrock, caz afrobeat ve dans müziği etkilerini enstrümanlarıyla bir araya getiren Jungle by Night ve Türkçe rap müziğin önemli isimlerinden Kamufle, canlı orkestrası ve konuklarının eşlik edeceği “Kamufle & Brothers” projesi ile yer alacak. Festivalin diğer sahnesi “Kendine Has Sahnesi”nde ise; yer yer sürpriz birliktelikleriyle Türkçe hip-hop, trap ve urban müziğin önemli ismi Ezhel ve son albümleri “Fırtınayt” ile elektronik müziğe adım atan Büyük Ev Ablukada; indie pop ve elektro-pop tarzındaki albümleriyle tanınan Danimarkalı müzisyen, besteci, söz yazarı ve dansçı Oh Land; albümleriyle uluslararası başarı kazanan şarkıcı, söz yazarı, yapımcı ve prodüktör Gaye Su Akyol; İstanbul’un alternatif müzik sahnesinde yeni albümüyle yükselişte olan Gözyaşı Çetesi; İngiltere müzik sahnesinde dikkatleri hızla üstüne çeken müzisyen ve şarkı yazarı Skinny Pelembe ve yaptıkları müziği “ruh pop” olarak tanımlayan İstanbullu alternatif müzik grubu Ati ve Aşk Üçgeni yer alacak.

ELEKTRONİK RİTMLER…

Programlaması Red Bull tarafından yapılan Parkorman’da yer alacak “Red Bull presents” sahnesinde ise Amsterdam müzik sahnesinin son yıllarda en çok dikkat çeken yeteneklerinden biri olan DJ ve prodüktör Max Abysmal; elektronik ritimler ve soul dolu groove’lar arasında mekik dokuyan setleriyle tanınan Hollanda çıkışlı DJ Carista; Hollanda’nın ünlü ve çok sevilen dans festivali Dekmantel’in kurucusu olan DJ ikilisi Dekmantel Soundsystem; dans ve elektronik müzik dendiğinde uluslararası festivallerin aranan isimleri arasında yer alan Palms Trax ile birlikte Ozoyo, Afyonbando, Kerem Akdağ ve Ece Özel gibi uluslararası başarı sağlamış Türk DJ ve prodüktörler olacak.



Parkorman’da yer alacak olan Audioban Music Embassy Sahnesi’nde ise Ankara çıkışlı, müziğini downtempo temeller üzerine electronica, chill-out ve ambient türlerinden beslenerek inşa eden Ikaru; elektronik ritimleri, uçuşan melankolik melodileri ve derinlikli vokalleri ile Hedonutopia; tek kişilik bir proje olarak başlayıp üç kişilik bir gruba evrilen elektronik, synth pop/synthwave grubu Mind Shifter; incelikli söz yazımıyla anlattığı hikayeleri fısıltılardan gümbürtülere uzanan geniş bir ses coğrafyasında sunan In Hoodies ve 2015’te Ankara’da kurulan rock’n roll grubu Al’York müzikseverler ile buluşacak.



One Love Festival 15’in gece programı Volkswagen Arena’da yer alan King Sahnesi’nde; Avrupa’nın birçok şehrinde disco’dan techno’ya uzanan setleriyle tanınan The Black Madonna; Kanadalı prodüktör Jonny White’ın projesi, kendine özgü ve farklı müzik türlerinin etkisinden sıyrılabilen stiliyle underground müzik hareketinin önemli isimleri arasına giren Art Department; İngiliz DJ ve prodüktör George Thompson’ın projesi Black Merlin müzikseverleri Cumartesi gece yarısından başlayarak sabaha kadar süren performanslar ile ağırlarken, gecenin açılışını Türk techno plak şirketi Jeton Records’un kurucusu olan DJ Ferhat Albayrak yapacak.