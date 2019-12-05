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12 sanatçının ortak sergisi ‘Devridaim’ CKM’de

Doğum, yaşam ve ölüm döngüsünü kendi bakış açıları ile yorumlayan 12 sanatçının eseri ‘Devridaim’ adlı sergide buluşuyor.

12 sanatçının ortak sergisi ‘Devridaim’ CKM’de
GazeteKadıköy

Caddebostan Kültür Merkezi(CKM) Sanat Galerisinde 6-29 Aralık tarihleri arasında görülebilecek serginin temel kavramlarını ‘bilinç’ ve ‘özgürlük’ oluşturuyor.

Süreklilik içeren döngüyü doğumun bir başlangıç, ölümün bir son olmadığı fikri üzerine kuran Devridaim sergisinde, farklı tekniklere sahip sanatçılar dünyayı algılayış biçimlerini kendilerine göre yorumluyor. Küratörlüğünü Seda Yavuz’un üstlendiği sergide Gökhan Deniz, Gözde Başkent, Gülen Eren, Güneş Acur, Hüseyin Rüstemoğlu, Ilgen Arzik, Mihriban Mirab, Mustafa Özbakir, Özgül Arslan, Rugül Serbest, Şenay Ulusoy ve Uğur Yurdakul’un eserleri yer alıyor.

Küratör Seda Yavuz’a göre “Sergi, 12 sanatçının paylaştığı, doğum-yaşam-ölüm döngüsüne bakışlarını sunacak. Ne 12 havari ne de 12 ay, tüm simgelerden arınmış 12 kişi… Kutsal bir üçlü değil; doğum-yaşam ve ölüm üçlüsü, tam da bu döngü üzerine odaklanılacak.”.

Etiketler; #Devridaim #sergi #ckm #resim sergi
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