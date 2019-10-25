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11’lik Derin ile 74’lük Slobodan’ın sergisi

11’lik Derin ile 74’lük Slobodan’ın sergisi
GazeteKadıköy

halka sanat projesi ve San Francisco merkezli sanat inisiyatifi Artship Initiatives sekiz yıldır süren bir işbirliği yapıyorlar; yılda beş ay birlikte sergi ve hikaye anlatımlı performanslar gerçekleştiriyorlar, bu etkinliklerden bir seçki yıl içerinde San Francisco’da geliştiriliyor ya da tekrarlanıyor. Bu süre zarfında Artship Initiatives Sanat Direktörü Slobodan Dan Paich, halka sanat projesi rezidans programı konuğu olarak bir çok serginin yaratımında yer aldı. Sanat dünyasında bir dede olarak yeni nesli buyur etmekten mutlu oldu.

“Kuşaklar: Kendi Gelen Devamlılık” sergisi 11 yaşındaki Derin Baldemir ile 74 yaşındaki Slobodan Dan Paich’in çizimlerini biraraya getiriyor.

8 Kasım Cuma, saat 19.00’da Moda’daki  halka sanat projesi’nde açılacak olan sergi, 8 Aralık’ta görülebilecek.

Adres: Caferağa Mh. Dr. Esat Işık Cd. Ruşenağa Sk. No:8 Moda 

www.halkaartproject.net

Etiketler; #halka sanat projesi #Slobodan Dan Paich #Artship Initiatives #Derin Baldemir
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