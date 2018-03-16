“Yereli Yönetmek” seminerleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi Akademi, belediye deneyimleriyle akademik bilginin buluştuğu “Yereli Yönetmek” seminer programını başlatıyor

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin çeşitli olguları farklı disiplinler altında tartıştığı ve dönemsel olarak farklı üst başlıklar altında içerikler oluşturduğu Açık Akademi seminer programlarının 2018 Bahar dönemi programı açıklandı. Daha önce “İstanbul Nereye?” ve “İstanbul Yeniden” başlıklarıyla iki ayrı seminer programı hazırlayan Kadıköy Belediyesi Akademi’nin “Yereli Yönetmek” başlığını taşıyan 2018 Bahar programı 27 Mart’ta başlayacak. 3 Mayıs’a kadar devam edecek seminer programında yerele dair pek çok konu ele alınacak.

Belediye deneyimleriyle akademik bilginin buluştuğu seminer programında alanında yetkin isimler yer alıyor. Her hafta salı ve perşembe günleri saat 19.00’da başlayacak seminerlerde dünden bu güne belediye meclisleri görevleri ve işlevleri, yerelde karar alma süreçleri, yerel yönetimlerde reformlar gibi başlıklar tartışılacak. Yerel yönetimin mevcut politikalarını hangi dinamiklerle oluşturduğu ve politika oluşturma aşamasında neler yaşandığının farklı saha deneyimleriyle anlatıldığı programda yerele dair sorunlar ve çözüm önerileri de ele alınacak.

Yerel yönetimlerde çalışan, siyaset yapan, yapmak isteyen ya da yerel yönetim politikalarına ilgi duyan herkesin ücretsiz olarak katılabileceği “Yereli Yönetmek” seminerlerine kontenjan sınırlaması nedeniyle internet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor.

Başvuru adresi: http://bit.ly/2pb55Ie

Program şöyle:

27 Mart Salı Saat 19.00 - Prof. Dr. Sema Erder / İstanbul’da Küresel ve Yerel Dinamikler ve Büyük Şehir Yönetim Modeli

29 Mart Perşembe Saat 19.00 - Prof. Dr. Nihal İncioğlu / Dünden Bugüne Belediye Meclislerinin Yapısı ve İşlevi

3 Nisan Salı Saat 19.00 - Doç. Dr. Erbay Arıkboğa / Yerel Siyasetin Kurumsal Mimarisi

5 Nisan Perşembe Saat 19.00 - Prof. Dr. Mahmut Güler / Stratejik Planlamaya Katılım

10 Nisan Salı Saat 19.00 - Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar / Toplumsal Eşitsizliklere Duyarlı Bütçeleme ve Kamu Politikası

12 Nisan Perşembe Saat 19.00 - Prof. Dr. Mahmut Güler / Yerel Yönetimlerin Gelir/Gider Dengesi ve Hizmet Kalitesi

17 Nisan Salı Saat 19.00 - Yrd. Doç. Dr. Osman Savaşkan / 2000 sonrası Türkiye’sinde Yerel Yönetimler Reform Süreci

19 Nisan Perşembe Saat 19.00 - Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu / Yerel Karar Alma Süreçlerine Sivil Toplum Katılımı

24 Nisan Salı Saat 19.00 - Doç. Dr. Selmin Kaşka / Belediye Meclislerinde Karar Alma Süreçleri

26 Nisan Perşembe Saat 19.00 - Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Aksu Çam / Yerinden Yönetimin Örgütlenmesi: Avrupa’dan Örnekler

3 Mayıs Perşembe Saat 19.00 - Kapanış Forumu