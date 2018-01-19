“Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” adlı karma sergi CKM'de açılıyor

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, 25 Ocak-11 Mart tarihleri arasında 16 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek “Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

“Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” adlı sergide Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi’ndeki atölyelerinde sanat üreten genç sanatçılar kültürel belleğin sürdürülebilirliğini, kentsel yapılaşmayı ve kentsel gelişimi kendi yorumlarıyla ortaya koyuyor.

Organizatörlüğünü Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nin yaptığı bu sergide Barış Gülen, Beyza Boynudelik, Burak Eren Güler, Burçin Erdi, Eda Taşlı, Elvan Ekren, Enis Malik Duran, Gökhan Deniz, Güneş Çınar, Hülya Bakkal, Kerem Ağralı, Murat İrtem, Nur Gürel, Volkan Kızıltunç, Yücel Kale, Zeynep Papuçcu farklı disiplinlerde ve üslupta üretilmiş işleriyle yer alıyor.

Sergi 11 Mart tarihine kadar CKM Sanat Galerisi’nde görülebilir.