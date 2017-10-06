Tiyatro Şenliği devam ediyor

Kadıköy Tiyatro Platformu’nun bu yıl ikincisini düzenlediği, Kadıköy Tiyatro Şenliği 15 Ekim’e kadar seyircisini bekliyor

Kadıköy’de yerleşik bir sahnesi olan ve sahnesi olmasa da oyunlarını ağırlıklı olarak Kadıköy seyircisiyle buluşturan tiyatro gruplarının 2016 yılının Ocak ayında kurduğu Kadıköy Tiyatroları Platformu yeni sezona hazırlanıyor. Kurulduğu yıldan bu yana gerek 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri gerek sezon açılışı şenliğiyle adından söz ettiren Kadıköy Tiyatroları Platformu bu yıl da sezon açılışını şenlikle gerçekleştirdi. Platformun, bu yıl ikincisini düzenlediği Kadıköy Tiyatro Şenliği 1-15 Ekim tarihleri arasında Kadıköy bölgesindeki tiyatrolarda yapılıyor. ‘’Sezon Uzun Şenlik Kısa’’ temasını taşıyan etkinlik 15 Ekim’e kadar sürecek.

Kadıköy Belediyesinin katkıları ile gerçekleşen ve tüm oyunların sabit fiyat olarak 25 TL bilet karşılığı izlenebileceği 2.Kadıköy Tiyatro Şenliği’nde izleyebileceğiniz oyunlar programı şöyle;

• 6 Ekim 2017 Cuma Saat: 20.30

KÜÇÜK SALON/OTOMATİK PORTAKAL/Küçük Salon

• 7 Ekim 2017 Cumartesi Saat: 20.30

TİYATRO MERDİVEN/BOZUŞMA/Living Room

KADIKÖY EMEK TİYATROSU/SEVMEKTEN ÖLDÜ DESİNLER/Kadıköy Emek Tiyatrosu

• 8 Ekim 2017 Pazar Saat: 13.00

NHKM ÇOCUK/EN GERÇEK MASAL/Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

• 8 Ekim 2017 Pazar Saat: 18.30

ALTKAT SANAT TİYATROSU/DÖNÜŞÜM/Altkat Sanat Tiyatrosu

OYUN ATÖLYESİ/WOYZECK/oyun atölyesi

• 9 Ekim 2017 Pazartesi Saat: 20.30

DASDAS/ALACAKARANLIK KUŞAĞI/Dasdas Atölye

• 10 Ekim 2017 Salı Saat: 20.30

KaST/ARTIK SIĞINAĞIN KALMADI/Theatron

• 11 Ekim 2017 Çarşamba Saat: 20.30

OYUN SANDALI/TARANTA BABU/Nazım Hikmet Kültür Merkezi

DasDas/KAYIP EL/Dasdas Atölye

• 12 Ekim 2017 Perşembe Saat: 20.30

YOLCU TİYATRO/JOKO’NUN DOĞUM GÜNÜ/Caddebostan Kültür Merkezi

MODA SAHNESİ/FIRTINA/Moda Sahnesi

• 13 Ekim 2017 Cuma Saat: 20.30

PİYATRO/MUHTEŞEM ÇİFT/Pitiyatro

HUMAN THEATER/TÜRKLER TİTANİK’TE/Caddebostan Kültür Merkezi

• 14 Ekim 2017 Cumartesi Saat: 20.30

KABİLE SAHNE/AYNI ŞEYLERİN OYUNU/Pitiyatro

ENTROPİ SAHNE/BOŞ ŞEHİR/Entropi Sahne

• 15 Ekim 2017 Pazar Saat: 18.30

İSTANBULİMPRO/KAYIP OYUN/İstanbulimpro Sahne

• 15 Ekim 2017 Pazar Saat: 13.00

TİYATRO PAN/BİLGE AŞÇI/Öykü Sahne