Tiyatro Oyunu Yarışmasına başvurular başladı

Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz yıl düzenlediği Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması’nın ikincisini düzenliyor

Kadıköy Belediyesi’nin, 2017 yılında yaptığı Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması’na 336 eser katılmıştı. Yazarların büyük ilgi gösterdiği yarışmanın bu yıl ikincisi düzenleniyor.

Tiyatroya yeni eserler kazandırmayı amaçlayan yarışma Türkiye vatandaşı tüm yazar ve edebiyatçılara açık.

Yarışma Seçici Kurulu, Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Orhan Alkaya, Cevat Çapan, Bilgesu Erenus, Yücel Erten, Beliz Güçbilmez, Dikmen Gürün ve Nesrin Kazankaya’dan oluşan yarışmanın Ön Seçici Kurulu’nda Levent Aras, Günay Ertekin ve Sinem Özlek bulunuyor. Kadıköy Belediyesi, Seçici Kurul tarafından ödüle layık görülen oyunlara birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra iki adet mansiyon ödülü verecek. Seçici Kurul’un basılmaya değer gördüğü oyunlar da kitap halinde yayımlanacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Geçen yıl ilk olarak düzenlediğimiz Ulusal Tiyatro Sahne Eseri Yarışması’na olan katılım ve sonuçlar, bu yarışmayı açmakla yerli tiyatro edebiyatını zenginleştirme ve yazarları özendirme düşüncemizin haklılığını kanıtladı ve bize 2018’de aynı doğrultuda yeni bir yarışma açma cesaretini verdi. Toplumların, insanların yeni tiyatro oyunlarına her zaman ihtiyacı vardır. Elbet tiyatro topluluklarının da... Kadıköy Belediyesi olarak bu ihtiyacın bilinciyle hareket ettik. Değerli yazarlarımızın katılımlarıyla yeni tiyatro oyunlarının ortaya çıkacağını umut ediyorum” dedi.

Yarışmaya son katılım tarihi 2 Nisan 2018. Ödül kazanan eserler Kasım 2018’de web sitesinde açıklanacak ve sonuçların açıklanmasından itibaren üç hafta içinde Kadıköy Belediyesi tarafından yapılacak bir törenle sahiplerini bulacak.

Ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesi www.tiyatroyarismasi.kadikoy.bel.tr internet adresinden edinilebilir.