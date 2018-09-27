TESAK ve BMKM'de yeni dönem

TESAK ile BMKM Kadıköylüler için yeni dönemde de kültür ve sanatın adresi olmaya devam edecek

Sergiden söyleşiye, sinemadan konsere kısacası sanatın her alanında geniş bir yelpazeye sahip olan Kadıköy’ün kültür ve sanat adresleri yeni dönemde de Kadıköylüleri misafir etmeye devam ediyor. Bu adreslerden Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK) ile Barış Manço Kültür Merkezi (BMKM) de yeni sezon programlarıyla göz dolduruyor.

TARİH EDEBİYAT SANAT KÜTÜPHANESİ (TESAK)

Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK) 2018 ile 2019 etkinlik sezonu için yine çok yönlü bir program hazırladı. Çarşamba günleri saat 18.30’da felsefe ve sosyal bilimler alanında “TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri”, perşembe günleri saat 18.30’da edebiyat alanında “TESAK Perşembe Edebiyat Konuşmaları” ve cumartesi günleri de saat 14.00’te tarih, arkeoloji, sanat ve sanat tarihi alanında “TESAK Cumartesi Söyleşi Dizisi” adlı programları bu yıl da devam edecek.

Kasım ile aralık ayları boyunca her çarşamba akşamı gerçekleşecek olan TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri’nin konusu “Etik ve İnsan Hakları” olarak belirlendi. İki ay boyunca felsefeci, tıp doktoru, hukukçu akademisyenler insan hakları konusunu tartışacak. 2018’in Kasım ayından 2019’un Nisan ayı arasında sürecek olan TESAK Perşembe Edebiyat Konuşmaları’na Latife Tekin, Hakan Bıçakçı, Özdemir İnce, Hilmi Yavuz, Sabri Koz, Ahmet İnam gibi birbirinden değerli konuşmacılar katılacak. Konuşmalarda Kafka’dan Nazım Hikmet’e, Osmanlı’da bilimkurgu romanlarından Canterbury Hikâyeleri’ne farklı konular ele alınacak.

Müzik ve sanat üzerine söyleşi

Cumartesi söyleşileri 20 Ekim’de Piyanist İdil Biret ile PEN Türkiye Başkanı, Gazeteci ve Yazar Zeynep Oral’ın “Müzik ve Sanat Üzerine Söyleşi” ile başlıyor. Kadıköylüler sanat ve müzik üzerine bu sohbete davetliler.

BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ

Türk Kartografların Çizgileri ile İstanbul ve Kadıköy

İnsanoğlunun yakın çevresi, dünya ve evren hakkındaki bilgileri artarken edinilmiş bilgiler çeşitli biçimlerde kayıt altına alınmış. Kayıt için kullanılan araçların başında harita ve planlar gelmekte. Türkler, başlangıçta kırsal ve kentsel yöreleri minyatürlerle dile getirmiş. Bu bağlamda Matrakçı Nasuh tarafından XVI. yüzyıl başlarında yapılan kent minyatürleri ve büyük Türk bilgini ve denizci Piri Reis’in “Bahriye” adlı eserinde çizilmiş kent görünümleri bulunmakta. Kadıköy Belediyesi’nin sunduğu, Piri Reis Araştırmacısı Harita Mühendisi Tümgeneral (E) Cevat Ülkekul’un arşivinden hazırlanan bu sergide İstanbul ve Kadıköy’ün tarihi yaşanacak. Kadıköylüler bu sergiyi 8 ile 26 Ekim tarihleri arasında gezebilir.

“Kısa nettir”

Kısa Film Kolektifi ile ortak olarak bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan “Kısa Film Kolektifi Kısa Film Festivali” bu sene de kısa film gösterimleri ve sergiden oluşuyor. Kısa film seçkileri, film ekipleriyle soru ve cevap seansları, söyleşiler ile birebir görüşmelerin yer alacağı festivalin bu seneki sergi konusu ise Makyaj olarak belirlendi. Kısa film severlerin heyecanla beklediği etkinlikte, film gösterimleri 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sergi ise 28 Şubat-22 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Satranç turnuvaları

Barış Manço’nun doğum gününe ithafen 2.’si düzenlenen “Adam Olacak Çocuk Satranç Turnuvası” 5 ile 6 Ocak tarihinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3.sü gerçekleşecek olan satranç turnuvası da 20 ile 21 Nisan tarihinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 3.sü yapılacak olan “Gençler Satranç Turnuvası” ise Kadıköy Satranç Merkezi ile birlikte yapılacak. “Adam Olacak Çocuk Satranç Turnuvası” birincisi ile Türkiye satranç şampiyonu biraraya gelerek bu yılda karşılıklı satranç oynayacak.

Tango ve Dans Günü

Dünya Tango Günü nedeni ile 12 Aralık tarihinde tango gecesi, Dünya Dans Günü dolayısıyla da 28 Nisan’da üniversite gençliğinin yoğun katılımı ile Dans Festivali düzenlenecek.

Kış Sanat Festivali

Türkiye Gençlik Akademisi ile birlikte düzenlenen “Kış Sanat Festivali’nin” 3.sü, 9 ile 10 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Para ile değil kitap bağışı ile girilebilen festivalde, gençlere sanat ve soysal hayatın her alanından etkinlikler sunuluyor. Festival sonunda toplanan kitaplarla Anadolu’da belirlenen bir okula kütüphane yapılıyor ve çocuklara da ücretsiz tiyatro gösterimi gerçekleştiriliyor.