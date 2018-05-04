TESAK söyleşileri devam ediyor

Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi ve Kültür Merkezi’nin (TESAK) Mayıs ayı programı belli oldu

PERŞEMBE EDEBİYAT KONUŞMALARI

TESAK Edebiyat Konuşmaları her Perşembe saat 18.30’da başlıyor. Mayıs ayının ilk konuğu Prof. Dr. Cevat Çapan ile başlayacak

Edebiyat konuşmalarının ikinci konuğu tiyatrobilimci, oyuncu, yazar, eleştirmen ve yönetmen Prof. Dr. Özdemir Nutku. Nutku “Galile’nin Yaşamı” odağında Bertolt Brecht adlı söyleşisinin merkezine tiyatronun önde gelen ismi Bertolt Brecht’i ve onun tiyatro kuramını alıyor. Deneme yazarı ve diplomat Oğuz Demiralp Okuma Deneyimleri adlı söyleşisinde okumanın insan üzerinde bıraktığı etkiye ve öğrenmeye olan katkısına dikkat çekiyor ve izleyicilere kendi okuma deneyimlerini aktarıyor. “Kendi Yapıtı Karşısında Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ‘Yapıtlarımla Konuşmalar” adlı söyleşinin konuşmacısı Konur Ertop. Eleştirmen, yazar Konur Ertop, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının en özgün temsilcilerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı anlatıyor. TESAK Perşembe Edebiyat Konuşmaları’nın Mayıs ayı son konuğu ise Doç. Dr. Süreyya Karacabey. Karacabey “Hamlet Makinesi” odağında Heiner Müller adlı söyleşisiyle edebiyatseverlerle buluşuyor.

FELSEFE SÖYLEŞİLERİ: ZİHİN FELSEFESİ

TESAK’ın Kadıköy Belediyesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşecek Mayıs ayı felsefe programı şöyle:

Dr. Erman Taşkın’ın konuşmacı olacağı Yapay Zeka ve Bilinç: Yapay Zekadan Bir Tür Bilinç Doğabilir mi? adlı söyleşi 5 Mayıs Cumartesi 10.00’da. 12 Mayıs Cumartesi 10.00’da gerçekleşecek Duyum ve Algı adlı söyleşinin konuğu Dr. Kaan Özkan. Mayıs ayı felsefe söyleşilerinin son konuğu Dr. Meriç Bilgiç. 26 Mayıs Cumartesi 10.00’da gerçekleşecek söyleşinin konusu Bir Zihin Felsefesi Olarak: Antropogonia.

CUMARTESİ SÖYLEŞİ DİZİSİ

5 Mayıs Cumartesi 14.00’te gerçekleşecek söyleşinin konukları Prof. Dr. Sina Akşin, Prof. Dr. Hasan Yazıcı ve Prof. Dr. Tolga Yarman. 1933 Üniversite Reformu ve 85. Yılda Türkiye’de Üniversite adlı söyleşinin konuşmacıları Darülfünun’dan günümüz yükseköğretim sistemine kadar yapılan reformları tarih meraklılarına aktaracak. Kadıköy’ün Sosyal, Kültürel, Sanatsal Hayatında Kadıköy Halkevi’nin Yeri adlı söyleşinin konuşmacısı İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Eminalp Malkoç. 12 Mayıs Cumartesi 14.00’te gerçekleşecek söyleşide Malkoç Halkevleri’nin kurulmasının öneminden bahsedecek.

TESAK MAYIS AYI PROGRAMI

5 Mayıs Cumartesi 10.00 / Yapay Zekâ ve Bilinç: Yapay Zekâdan Bir Tür Bilinç Doğabilir mi?

5 Mayıs Cumartesi 14.00 / 1933 Üniversite Reformu

10 Mayıs Perşembe 18.30 / “Galile’nin Yaşamı” Odağında Bertolt Brecht

12 Mayıs Cumartesi 10.00 / Duyum ve Algı

12 Mayıs Cumartesi 14.00 / Kadıköy’ün Sosyal, Kültürel, Sanatsal Hayatında Kadıköy Halkevi’nin Yeri

17 Mayıs Perşembe 18.30 / Okuma Deneyimleri

24 Mayıs Perşembe 18.30 / Kendi Yapıtı Karşısında Fazıl Hüsnü Dağlarca

26 Mayıs Cumartesi 10.00 / Bir Zihin Felsefesi Olarak: Antropogonia

31 Mayıs Perşembe 18.30 / “Hamlet Makinesi” Odağında Heiner Müller