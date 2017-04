Semtte filmli günler

Kentte halihazırda devam eden büyük bir film festivali var ama Kadıköy, hiç bitmeyen film festivaliyle her hafta dünya sinemasından örnekleri ve belgeselleri beyaz perdeye taşımaya devam ediyor

İşte bu hafta ücretsiz olarak izleyebileceğiniz dört özel film:

Çiçekler Ane İçin

Kadıköy Belediyesi, Instituto Cervantes ortaklığı ile İspanya sinemasından çeşitli örnekleri, Nisan ayı boyunca ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat’ta izleyicisiyle buluşturuyor. Bu hafta programda José María Goneaga’nın 2014 yapımı “Çiçekler Ane İçin” adlı filmi var. Ane’nin hayatı bilinmeyen bir kişiden her hafta evine bir buket çiçek gelmeye başlamasıyla birlikte değişir. Bu arada Lourdes ve Tere’nin yaşamları da bu gizemli çiçeklerden etkilenir. Hayatlarında çok önemli olan birinin anısına bilinmeyen bir kişi tarafından her hafta bir buket gönderilmektedir. Bu, üç kadının hayatının çiçeklerin gelişiyle birlikte değişmesinin hikâyesidir. (17 Nisan Pazartesi 20.00 Yeldeğirmeni Sanat)

Malegaon’un Süpermen’leri

Belgesel Sinemacılar Birliği de Barış Manço Kültür Merkezi’nde her salı, ücretsiz belgesel gösterimlerine devam ediyor. Bu hafta “Malegaon’un Süpermen’leri”ni izleyeceğiz. Bombay’dan 100 mil kadar uzakta bulunan tekstil bölgesi Malegaon’da, yönetmen Nasir, ev yapımı muzip filmleriyle yöre halkını çok heyecanlandırmaktadır. Bugüne kadarki en heyecanlı projelerinde Nasir, çalışkan aktörleri, yazarları ve ekibi ile birlikte Supermen of Malegaon’u çekmeye karar verir. Çektikleri film, şehri kurtarmak için nehre atlayan bir kahramanın hikâyesini anlatmaktadır. Belgesel film yönetmeni Faiza Ahmad Khan ise bu süreci takip eder. Supermen of Malegaon, izleyiciye sinemanın ve film yapım sürecinin zevkini ve heyecanını yeniden hatırlatacak. (18 Nisan Salı 20.00 Barış Manço Kültür Merkezi)

Viva Zapata!

Jose Marti Küba Dostluk Derneği İstanbul Şubesi, film gösterimlerinde kıtanın önemli ülkelerinden Meksika’ya uzanıyor. Davetleri şöyle: “John Steinbeck’in senaryosunu yazdığı, Elia Kazan’ın yönetmenliğini üstlendiği 1952 tarihi Viva Zapata! filmiyle Meksika’nın yarım kalmış devrimine göz atacağız. Marlon Brando, Jean Peters ve Anthony Quinn’in başrollerini üstlendiği Türkçe altyazılı gösterilecek filmi, İstanbul’daki tüm Küba dostları ile birlikte izlemek isteriz.” Film gösterimleri ücretsiz ancak salonun kapasitesi 42 kişi ile sınırlı! (18 Nisan Salı 20.00 Jose Marti Küba Dostluk Derneği Bahariye)

Toprağın Çocukları

Köy Enstitüleri’nin yıldönümü nedeniyle gösterilecek film, bu unutulmayan eğitim sisteminin hikayesini anlatıyor. 1935’lere gelindiğinde halkın en büyük yoksunluklarından biri de eğitimdir. Savaştan henüz çıkmış ve ayağa kalkmaya çalışan bir ülkenin çocukları, yoktan var etmeyi öğrenirler. Cumhuriyet düşü, rönesans gibi eğitimle insan devrimini gerçekleştirecektir. Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, insan devrimi ışığının eğitimde olduğunu düşünürler. Yüzde sekseni okuma yazma bilmeyen insanlardan oluşan bir ülkenin, mutlak ve sarsılmaz birliğinin yegâne temeli eğitimdir. Bu temel hep birlikte atılacaktır ki sağlam olsun. (21 Nisan Cuma 20.00 Barış Manço Kültür Merkezi)