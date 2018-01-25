Haftalık Bağımsız Gazete 26 Ocak 2018
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Sinemanın dili, filmlerin “altyazısı”
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‘PEMBE HAYAT’TAN FİLMLER….
‘PEMBE HAYAT’TAN FİLMLER….
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Kızkardeşlerden ev yemekleri
Kızkardeşlerden ev yemekleri

‘PEMBE HAYAT’TAN FİLMLER….

‘PEMBE HAYAT’TAN FİLMLER….
Gazete Kadıköy

Pembe Hayat KuirFest yedinci yılında, dünyanın dört bir yanından kuir yapımları izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nce düzenlenen festival, sinema başta olmak üzere pek çok türü bir araya getiren programıyla LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılığa ve şiddete dikkat çekmenin yanında, LGBTİ hakları mücadelesine sanat aracılığıyla ifade alanları yaratarak takipçilerini umudu tazelemenin yollarını birlikte aramaya ve bir aradalık kültürünü pekiştirmeye davet ediyor.

26-27-28 Ocak’ta yapılacak olan festival, dünyanın her köşesinden filmlerin yanı sıra, internet dizileri, atölyeler, söyleşi, panel ve partilerle dolu bir program sunuyor. Dünya festivallerinden ödüllü uzun metraj kurmaca filmler ve belgeseller, sinema tarihinin yönünü değiştiren kült yapımlar ve kısa film seçkileriyle yoldaşlık, kimlik, ırk, aşk, dostluk, aile, büyüme, ayrımcılık, direniş, sanat, dönüşüm gibi pek çok konuyu tartışmaya açıyor. Pembe Hayat KuirFest’in film gösterimleri ve söyleşileri bu yıl İstanbul’da Tütün Deposu ile Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde Tasarım Atölyesi Kadıköy ve İDEA Kadıköy’de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Ayrıca, toplumsal cinsiyet odaklı hafıza yürüyüşleriyle hem bu ilişkileri daha iyi anlamak hem de şehrin görünür olmayan hafızalarının izini sürmek üzere yola çıkan Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri ekibi, 28 Ocak Pazar günü sokakları KuirFest için arşınlıyacak.

Detaylı bilgi için; www.pembehayatkuirfest.org

Etiketler; #Pembe Hayat KuirFest #kadikoy
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