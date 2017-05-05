Oyuncu adayları sahnede!

Kadıköy Emek Tiyatrosu, üniversitelerde tiyatro okuyan gençler için #emekunifest adlı bir tiyatro festivali düzenliyor

Bu sene ilki yapılacak üniversiteler arası tiyatro festivali 8-14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Festivalde konservatuvarların tiyatro bölümlerinde eğitim gören üçüncü ve dördüncü sınıfların bitirme projeleri olan tiyatro oyunları ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. 5 okuldan toplam 7 oyunun sahneleneceği festivalde ayrıca tiyatro okuyan, sınava hazırlanmak isteyen ya da henüz iş bulamamış yeni mezunlara yönelik ‘Konservatuvardan Mezun Olduk Peki Şimdi Ne Olacak?’ konulu ücretsiz 5 seminer düzenenecek.

Oyun programı şöyle;

8 Mayıs Pazartesi / 20.30

“Kırgınlar Evı” - Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümü 4. sınıf öğrencileri

9 Mayıs Salı / 20.30

“Amadeus” - İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 4. sınıf öğrencileri

10 Mayıs Çarşamba / 20.30

“Bir Evlenme” - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencileri

11 Mayıs Perşembe / 20.30

“Kahvede Şenlik Var” - İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü 4. sınıf öğrencileri

12 Mayıs Cuma / 16.30 & 20.30

“Palavracı Asker” - Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü 3. sınıf öğrencileri

13 Mayıs Cumartesi / 20.30

“Kendi Hikâyesinde Kayıp” - Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü 4. sınıf öğrencileri

14 Mayıs Pazar / 19.00

“Gergedanlar” - Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü 3. sınıf öğrencileri

SEMİNERLER

8 Mayıs Pazartesi / 17.00 - 19.00 / Tolga Yeter (İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı)

9 Mayıs Salı / 13.00 - 15.00 / Hülya Bilban (Dizi & Sinema Filmi Yönetmeni)

10 Mayıs Çarşamba / 14.00 - 15.00 / Engin Alkan (Oyuncu & Bursa Nilüfer Belediyesi Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni)

12 Mayıs Cuma / 13.00 - 15.00 / Rabia Sultan Düzenli (Cast Direktörü)

13 Mayıs Cumartesi / 13.00 - 15.00 / Kemal Aydoğan (Moda Sahnesi Kurucu Üyesi & Yönetmen)

Kadıköy Emek Tiyatrosu: Uzunçayır Cad. (eski) Salı Pazarı Karşısı No:29 Hasanpaşa 0216 545 7376 ve 0542 213 6050