Oyun ödülleri sahiplerini buldu!

Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Sahne Eseri Yarışması ödül töreni Yeldeğirmeni Sanat’ta gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren altı kişi törende ödül aldı

Kadıköy Belediyesi’nin sanatçı ve edebiyatçıları yeni eserler yaratmaya özendirmek için müzik ve sahne sanatları dallarında düzenlediği etkinliklerden olan Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması’nın ödül töreni gerçekleşti. 22 Mayıs Pazartesi gecesi Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat’ta gerçekleşen ödül törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Başar Necipoğlu ve Mehmet Şengün, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve çok sayıda Kadıköylü katıldı.

Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Sahne Eseri Yarışması’na 336 eser katıldı. Seçici kurulun Orhan Alkaya, Cevat Çapan, Yücel Erten, Dikmen Gürün ve Nesrin Kazankaya’dan oluştuğu oyun yarışmasında 1 adet birincilik, 2 adet ikincilik ve 3 adet mansiyon ödülü verildi.

“SANATIN KENDİSİ ÇOK DEĞERLİ”

Ödül töreninden önce Kadıköy Belediyesi’nin ilçede, yıl boyunca tiyatroya dair yaptığı çalışmaları içeren bir sunum gösterildi. Sunumun ardından Melis Sökmen ve orkestrası konser verdi. Klasik caz parçalarını törende seslendiren Sökmen, yarışmayla ilgili olarak, “Sanatın her alanı çok güzel. Sanatın kendisi çok değerli. Böyle tarihi atmosferi olan bir yerde konser vermek çok güzel.” dedi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yaklaşık bir saat süren konserin ardından ödül törenine geçildi. Törenin ilk mansiyon ödülünü “Penelope’nin Örgüsü ya da Arabesk Sisifos” adlı eseriyle Gafur Rakıcı aldı. Bir diğer mansiyon ödülüne layık görülen eserse Sedat Nuri Kayış’ın “Sakin Ol Celladım” eseri oldu. Gecede son mansiyon ödülü ise “Pembe Oda” isimli oyunuyla Burak Çapan’ın oldu. Törende iki adet ikincilik ödülü verildi. İkincilik ödülünü Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu, “Gecenin Ötesinde” eseriyle Tekin Özertem’e takdim etti. Diğer bir ikincilik ödülünü ise Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şengün, “Arka Bahçe” oyununun yazarı Cihan Çakan’a verdi. Törende birincilik ödülü Meltem Uzunkaya’nın yazdığı “Olağandışı Günler” adlı oyuna verildi. Ödülü Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’ndan alan Uzunkaya, “Sanatı ve sanatçıyı yücelten ender belediyelerden olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tiyatro bize insan olduğumuzu hatırlatıyor. Bugün bu ödülü tüm tiyatro emekçileri adına alıyorum.” dedi.

“KENDİMİZİ MUTLU HİSSEDİYORUZ”

Törenin kapanış konuşmasını yapan Aykurt Nuhoğlu, sanatın ve sporun toplumlar için büyük önem taşıdığını belirterek, “Toplumların yaşamında inişler çıkışlar oluyor. Bu iniş ve çıkışların üzerinde yer alabilecek en önemli kavramlarsa sanat ve spor oluyor. Belediyemiz olarak sanatın ve sporun öne çıktığı faaliyetler içindeyiz. Çok kısa bir zamanda çok fazla şey yapmaya çalışıyoruz. Çok fazla insanı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu aşamada da baştan beri tiyatrocularla birlikte çalıştık. Çok küçük bir katkımız olmuşsa bile kendimizi mutlu hissediyoruz. Jüri üyelerimize, sürece başından beri destek veren tiyatroculara ve hepinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.