Haftalık Bağımsız Gazete 30 Haziran 2018
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Mobilyalara 3D dokunuşlar

Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin Gençlik Sanat Merkezi’nde açtığı “FUrniTURE” sergisinde 3D baskı teknolojisi de kullanılarak tasarlanan mobilyalar sergilendi

Mobilyalara 3D dokunuşlar
Alper Kaan YURDAKUL

3D yazıcılar son zamanların en trend teknolojik gelişmelerinin başında geliyor. Sanattan, zücaciyeye birçok alanda kullanılan 3D baskı teknolojisi yakın gelecekte daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor. Öyle ki Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri “3D baskı teknolojisiyle mobilya tasarımını” ders olarak görüyor. Bu dersin sonucunda tasarladıkları mobilyaları ise 20 Haziran’dan beri Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkez’inde sergiliyorlar.

Geleneksel malzemelerle 3D baskı teknolojisinin uyumunu gözlemleyebileceğiniz bu sergi için sergi küratörü Meltem Eti Proto, “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tıp, otomotiv,  tüketici ürünleri, mimarlık, yapı, tekstil, kalıp uygulamaları ve yemek sektörüne kadar birçok alanda 3D teknolojisinin kullanımının arttığını görmekteyiz. Çağımızda küresel ekonomik, sosyal, politik etmenlerin mobilya üretim yöntemlerinin değişmesi ve yeni teknolojileri gerektirdiği gerçeği ile dersimiz kapsamında öğrencilerin çözümün bir parçaları olmaları, bilinç kazanmaları hedefi ile yola çıktık. Tasarımlanan mobilyalar üretimle ilgilenen pek çok sektörün sorunları olan taşıma, montaj, üretim, ham madde, sürdürebilirlik, ve maliyet konularına çözüm önerileri getirmektedir.” diyor. Sergi 6 Temmuz Cuma gününe kadar Gençlik Sanat Merkezi’nde görülebilir.

Etiketler; #alper kaan yurdakul #3d yazıcı #3d baskı #gençlik sanat merkezi #Kadıköy Belediyesi #gsm
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