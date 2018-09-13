Kültür merkezleri sezonu açıyor

Kadıköy Belediyesi çatısı altında hizmet veren kültür merkezleri her yıl olduğu bu yıl da Kadıköylülere tiyatrodan, konsere, sergiden, söyleşiye kadar geniş bir etkinlik programı sunuyor

Kadıköy Belediyesi kültür merkezleri her sezon olduğu gibi 2018 ile 2019 sezonunda da birbirinden farklı, eğlendiren, bilgilendiren, düşündüren ve yol gösteren etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sergilerin, konserlerin, atölyelerin, panellerin, söyleşilerin, şenliklerin yer aldığı etkinlikler yıl boyunca Kadıköylülere yoğun yaşam temposu içinde az da olsa rahat bir nefes aldıracak.

Kadıköy’ün kültür ve sanatın merkezi ile sanatın köprüsü olduğunu belirten Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Simten Gündeş, “Bunu da söylememizi sağlayan birkaç nokta var. Onlar da Beyoğlu’nun hem fiziksel hem de kültürel olarak biçim değiştirmesi. Sanat özgürlükçü bir alandır. Bu alan kendine Kadıköy’de yaşam alanı buldu. Kadıköy sanata kucak açtı. Çok sayıda tiyatro var. Tiyatro’nun yanında ayrıca Yeldeğirmeni’nde plastik sanat alanında atölyeler açıldı.” dedi.

“GENEL KÜLTÜR YÖNETİMİ OLUŞTURUYORUZ”

Her sanat dalında genel bir kültür yönetimi oluşturmayı istediklerini ve bunu adım adım gerçekleştirdiklerini söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Simten Gündeş, konuşmasına şu şekilde devam etti; “Kültür merkezlerimizde belirli bir düzen var. Örneğin Barış Manço Kültür Merkezi gençlere hitap eden bir merkez haline geldi. Oradan geçerken görürsünüz liseliler ya da üniversiteliler mutlaka bir etkinlik yapıyordur. Çocuk Sanat Merkezi 10 yıldır çocuklara sanat eğitimi veriyor. Eksiği gençlik sanattı. Gençlik Sanat Merkezi de onu tamamladı. Halis Kurtça zaten çocuk tiyatrolarının uğrak yeriydi. Halis Kurtça bizim hayalimizdeki kültür merkezi oldu. Çocuk tiyatrosu politikasını birebir uygulayacağımız bir alan oldu. Yeldeğirmeni Sanat hem klasik müzikte hem caz müziğinde gerçekten başarılı oldu. Özellikle caz ile ilgili seminerler oluyor. Bu seminerler son derece dolu ve keyifli geçiyor.”

HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde bu yıl da çocuklar için birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinlikler yer alıyor. Şimdi bu etkinliklere yakında bakalım.

“Çocuk Dünyasına Yolculuklar” söyleşi dizisi

Çocuk Dünyasına Yolculuklar” söyleşi dizisinde Dr. Leyla Kayhan Elbirlik ile “Çocukluğun Tarihi” üzerine sohbet edilecek ve çocukluk kavramının tarih içinde ve farklı toplumlarda nasıl bir dönüşüm geçirdiğine bakılacak.

Çocuklar İçin Senaryo Atölyesi

Eğitmen Sedef Sayın ile Aylin Kök Aydın eşliğinde atölyeye katılan çocukların, bir filmin fikir aşamasından senaryo aşamasına nasıl geldiğini örneklerle ve yaratıcı oyunlarla anlaması öncelikli amaç olup, atölye sonunda her çocuğun sinopsisini ve tretmanını yazdıkları bir fikir geliştirmeleri hedefleniyor.

Ücretsiz Canlı Masal Atölyesi

Canlı Masal ile çocukların hayal dünyalarına doğru eğlenceli bir yola çıkılıyor. Bu yolda çocuklar hem eğleniyor hem de eğlenirken öğreniyorlar.

Uykudan Önce Tiyatro

Geçen yıl çocuklar tarafından büyük ilgi gören Uykudan Önce Tiyatro bu yıl da yeniden çocuklarla buluşuyor. Tiyatrocular çocukların uykuya gitmeden önce düşlerini paylaşıyor hem de güzel rüyalar görmelerini sağlıyor.

KARİKATÜR EVİ

Karikatür Evi de bul yıl da atölyelere, sergilere ve söyleşilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Demode: Sami Caner Karikatürleri

Sami Caner, insanlığın iç dünyasını çizgiyle ve çok ince bir mizahla, şiirsel bir mizahla anlatıyor. Caner bu sergisinde, bizi moda dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.